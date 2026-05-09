ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ہندوستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر نے خاندان کے ساتھ کٹرا پہنچ کر ماتا ویشنو دیوی کے درشن کئے

کٹرہ پہنچنے پر، ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے عملے نے گمبھیر کا استقبال کیا اور انہیں ہیلی پیڈ تک لے گئے۔

ہندوستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر
ہندوستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر (File Photo ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 9, 2026 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں: (عامر تانترے) ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر نے ہفتہ کو جموں و کشمیر کے مشہور شری ویشنو دیوی ماتا مندر کا دورہ کیا۔ 44 سالہ گمبھیر کو ہفتے کی صبح اپنے اہل خانہ کے ساتھ مندر پہنچتے دیکھا گیا۔ وہ اکثر اپنے خاندان کے ساتھ مندروں میں آشیرواد حاصل کرنے جاتے نظر آتے ہیں۔

گمبھیر اس وقت ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریوں سے دور ہیں، کیونکہ کھلاڑی انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں کھیلنے میں مصروف ہیں۔

کٹرہ پہنچنے پر، ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے عملے نے گمبھیر کا استقبال کیا اور انہیں ہیلی پیڈ تک لے گئے، جہاں سے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سانجھی چھٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ غار کے مزار پر گئے اور درشن کئے۔

گمبھیر کے ساتھ ان کی اہلیہ اور خاندان کے دیگر افراد بھی تھے۔ کٹرا جانے سے پہلے گوتم گمبھیر نے جمعہ کی شام ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں آئی پی ایل میچ میں شرکت کی۔ گمبھیر کے ساتھ ہندوستانی سلیکٹر آر پی سنگھ بھی تھے۔ میچ کے دوران دونوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔

وشنو دیوی غار مندر کٹرا کی تریکوٹہ پہاڑیوں میں واقع ایک انتہائی قابل احترام ہندو عقیدت کا مقام ہے، جو ہر سال تقریباً 10 ملین عقیدت مندوں کو راغب کرتا ہے۔

TAGGED:

INDIAN CRICKET TEAM HEAD COACH
GAMBHIR REACHED VAISHNO DEVI
VAISHNO DEVI SHRINE IN KATRA
GAUTAM GAMBHIR VISITS VAISHNO DEVI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.