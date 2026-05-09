ہندوستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر نے خاندان کے ساتھ کٹرا پہنچ کر ماتا ویشنو دیوی کے درشن کئے
Published : May 9, 2026 at 3:51 PM IST
جموں: (عامر تانترے) ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر نے ہفتہ کو جموں و کشمیر کے مشہور شری ویشنو دیوی ماتا مندر کا دورہ کیا۔ 44 سالہ گمبھیر کو ہفتے کی صبح اپنے اہل خانہ کے ساتھ مندر پہنچتے دیکھا گیا۔ وہ اکثر اپنے خاندان کے ساتھ مندروں میں آشیرواد حاصل کرنے جاتے نظر آتے ہیں۔
گمبھیر اس وقت ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریوں سے دور ہیں، کیونکہ کھلاڑی انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں کھیلنے میں مصروف ہیں۔
#WATCH | J&K | Indian cricket team head coach Gautam Gambhir, along with his family arrive in Katra to offer prayers at the holy shrine of Shri Mata Vaishno Devi pic.twitter.com/uzlAjMCIFI— ANI (@ANI) May 9, 2026
کٹرہ پہنچنے پر، ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے عملے نے گمبھیر کا استقبال کیا اور انہیں ہیلی پیڈ تک لے گئے، جہاں سے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سانجھی چھٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ غار کے مزار پر گئے اور درشن کئے۔
گمبھیر کے ساتھ ان کی اہلیہ اور خاندان کے دیگر افراد بھی تھے۔ کٹرا جانے سے پہلے گوتم گمبھیر نے جمعہ کی شام ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں آئی پی ایل میچ میں شرکت کی۔ گمبھیر کے ساتھ ہندوستانی سلیکٹر آر پی سنگھ بھی تھے۔ میچ کے دوران دونوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔
وشنو دیوی غار مندر کٹرا کی تریکوٹہ پہاڑیوں میں واقع ایک انتہائی قابل احترام ہندو عقیدت کا مقام ہے، جو ہر سال تقریباً 10 ملین عقیدت مندوں کو راغب کرتا ہے۔