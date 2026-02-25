ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایران میں ہندوستانی طلباء وطن واپسی کی ایڈوائزری کے درمیان مخمصے کا شکار، یونیورسٹیوں سے نہیں مل رہی ہے اجازت
ایم بی بی ایس کورسز میں داخلہ لینے والے جموں و کشمیر کے 2000 سے زائد طلباء ایران میں زیر تعلیم ہیں۔
Published : February 25, 2026 at 10:05 AM IST
سرینگر: ہندوستانی سفارت خانے کی جانب سے امریکی حملوں کے خدشے کے پیش نظر اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ دینے کے بعد ایک ہندوستانی طالبہ وطن واپسی کی شدت سے کوشش کررہی ہے۔ وہ اس وقت اپنی حفاظت اور اپنے تعلیمی کیریئر کے درمیان ایک مشکل مخمصے کا سامنا کر رہی ہے۔
ایران کی ارمیا یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں زیر تعلیم جموں و کشمیر کے ایم بی بی ایس کے چوتھے سال کی طالبہ نے فون پر بتایا کہ وہاں کے حکام ہندوستانی طلباء کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کیونکہ انھوں نے امتحانات ملتوی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
طالبہ نے کہا، "کل ہندوستانی سفارت خانے کی طرف سے ایڈوائزری جاری ہونے کے بعد، ہم نے اپنے سفارت خانے کے حکام سے رابطہ کیا، لیکن بدقسمتی سے، ہماری یونیورسٹی ہمیں گھر جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔" اس نے پانچ مارچ کو امتحان کا شیڈول بنا رکھا ہے اور بار بار کی درخواستوں کے باوجود اسے ملتوی نہیں کیا جا رہا۔' ای ٹی وی بھارت نے کسی بھی انتقامی کارروائی سے بچنے کے لیے طالبہ کی شناخت چھپائی ہے۔
تہران میں ہندوستانی سفارت خانے نے ایک نئی ایڈوائزری میں تمام ہندوستانی شہریوں بشمول طلباء، زائرین، تاجروں اور سیاحوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمرشیل پروازوں سمیت دستیاب نقل و حمل کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر ایران چھوڑ دیں۔
یہ ایڈوائزری ایران کی متعدد یونیورسٹیوں میں تازہ مظاہروں کے بعد سامنے آئی ہے۔ یہ مظاہرے جنوری کے احتجاج میں ہلاک ہونے والے ہزاروں افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ حکام نے اس کا جواب طاقت سے دیا۔ ہفتے کے روز، ویڈیو فوٹیج میں مظاہرین کو دارالحکومت تہران میں شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے کیمپس میں مارچ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔
خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق ایران کی ایک انقلابی عدالت نے حکومت مخالف مظاہروں میں مبینہ طور پر حصہ لینے کے الزام میں ایک شخص کو ’اللہ سے دشمنی‘ کے الزام میں پہلی سزائے موت سنائی ہے، اس اقدام سے کشیدگی میں اضافے کی توقع ہے۔
ایرانی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ محمد عباسی نامی اس شخص کو تہران کے مغرب میں ملارڈ شہر میں جھڑپوں کے دوران ایک پولیس کرنل کی ہلاکت کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے۔ ایرانی عدلیہ نے منگل تک عوامی طور پر اس فیصلے کی تصدیق نہیں کی تھی۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایرانی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک گیر مظاہروں کے دوران ہونے والے جرائم کے سلسلے میں سزائے موت پانے والے آٹھ افراد کو پھانسی دینے کے تمام منصوبوں کو روک دیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مظاہروں سے متعلق مبینہ جرائم کے لیے کم از کم 30 افراد کو سزائے موت کا سامنا ہے۔
مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے 2000 سے زیادہ ایم بی بی ایس طلباء ایران میں زیر تعلیم ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تہران سمیت کئی مقامات پر احتجاج جاری ہے لیکن وہ محفوظ ہیں۔ طالب علم کے مطابق وہ اپنی یونیورسٹی کی اجازت اور یقین دہانی کے بغیر ایران نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کا کیریئر داؤ پر لگا ہوا ہے۔
طالب علم نے مزید کہا، "یہ ہمارے کیریئر کو متاثر کر سکتا ہے کیونکہ ہم اپنے کیریئر کے درمیان میں ہیں." ہم ہندوستانی سفارت خانے سے رابطہ کرنے اور ان کی مدد لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم وطن واپس آسکیں۔' وزارت خارجہ کو لکھے ایک خط میں جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (جے کے ایس اے) نے ایڈوائزری کے بعد ان طلباء کے تعلیمی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ طلباء تنظیم نے سیکڑوں ہندوستانی طلباء کے سنگین خدشات کو نوٹ کیا جو اس وقت اہم تعلیمی امتحانات دے رہے ہیں۔
طلباء تنظیم نے کہا کہ بہت سی یونیورسٹیوں میں جاری سمسٹر امتحانات کے علاوہ، ایران میں دو اہم قومی امتحانات - علوم پایہ (جامع بنیادی سائنس امتحان) اور پری انٹرن شپ امتحان - پانچ مارچ کو شیڈول ہیں۔ یہ امتحانات ایران کی وزارت صحت اور طبی تعلیم کے زیر انتظام ہیں اور یہ کافی اہم ہیں۔
ایسوسی ایشن نے کہا کہ طلباء نے انہیں مطلع کیا ہے کہ ان کی یونیورسٹیوں نے انہیں مطلع کیا ہے کہ طے شدہ امتحانات ملتوی ہونے کی بہت کم امید ہے۔ ایسے حالات میں اچانک ایران چھوڑنے سے ان کے تعلیمی سال پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ ان کی تعلیمی سفر میں رکاوٹ آسکتی ہے اور ان کے طویل مدتی کیریئر کے منصوبے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔
جے کے ایس اے کے قومی کنوینر ناصر خوہامی نے کہا کہ موجودہ غیر یقینی صورتحال نے طلباء میں نمایاں بے چینی اور گھر پر ان کے خاندانوں میں گہری تشویش پیدا کر دی ہے۔ طلباء تنظیم نے وزارت خارجہ پر زور دیا کہ وہ خاص طور پر طلباء کے لیے واضح اور منظم رہنمائی فراہم کرے۔
انہوں نے کہا، "اگر صورتحال میں ہندوستانی طلباء کو فوری طور پر وطن واپس آنے کی ضرورت ہے، تو وزارت کو ایران میں متعلقہ یونیورسٹیوں اور متعلقہ حکام سے بات کرنی چاہئے تاکہ ان کے لئے تعلیمی لچک، التوا، یا دیگر انتظامات کے امکانات کو تلاش کیا جا سکے۔"
سرینگر میں حکمراں نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ایران میں طلباء کو اپنی واپسی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ فضائی حدود بند ہونے کے بعد انہیں وہاں سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں جموں و کشمیر کے طلباء سے فوری طور پر نکل جانے کی اپیل کرنا چاہتا ہوں۔
ورنہ کل جب فضائی حدود بند ہوں گی تو ان کے والدین گھبرا سکتے ہیں۔ ایسی صورت حال پیدا ہونے سے پہلے انہیں وہاں سے واپس آجانا چاہیے۔ ورنہ ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جب کہ ایڈوائزری جاری ہو چکی ہے، انھیں بیگ پیک کر کے گھر لوٹ جانا چاہیے۔"
پچھلی بار، فضائی حدود بند ہونے کے بعد، کشمیر میں طلباء کے والدین نے احتجاج کرتے ہوئے اپنے بچوں کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت سے مداخلت کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد عمر عبداللہ حکومت نے مرکزی حکومت سے طلبہ کو نکالنے کی درخواست کی۔
یہ بھی پڑھیں: