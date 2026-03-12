ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایران میں پھنسے بھارتی طلبہ آرمینیا کے راستے وطن واپسی کے لیے روانہ
مغربی ایشیا کشیدگی کے باعث ایران میں پھنسے 1200 سے زائد بھارتی طلبہ کو آرمینیا اور آذربائیجان کے راستے بھارت واپس لایا جا رہا ہے۔
Published : March 12, 2026 at 5:58 PM IST
سرینگر: مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کم ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے، جس کے چلتے ایران میں پھنسے بھارتی طلبہ کو بحفظات نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ طلبہ کا پہلا گروپ آرمینیا کے راستے وطن واپس لایا جا رہا ہے۔
ایران میں اس وقت 1200 سے زیادہ بھارتی طلبہ ہیں جنگ جیسے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر ایم بی بی ایس کے طالب علم ہیں۔ تہران میں موجود بھارتی سفارتخانے نے 23 فروری کو ہی ایک ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں بھارتی شہریوں بشمول طلبہ، زائرین، تاجروں اور سیاحوں کو جلد از جلد ایران چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا تھا تاہم ان طلبہ کی یونیورسٹیوں نے 5 مارچ کے امتحانات ملتوی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
بھارتی طلبہ کے پہلے گروپ کو بسوں کے ذریعے آرمینیا کی سرحد تک منتقل کیا گیا جہاں سے وہ آگے بھارت کے سفر کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس پہلے گروپ میں ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس، تہران یونیورسٹی آف میڈیکل ساءنسز، شاہد بہشت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے طلبہ شامل ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے فضائی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور طلبہ میں خوف و ہراس کے باعث بھارتی سفارت خانے نے ان طلبہ کو پہلے قم شہر منتقل کیا تھا جہاں سے وہ آرمینیا کا سفر کر رہے ہیں۔
ایران ارمیہ یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس کے پانچویں سال کی ایک طالبہ کی والدہ، نسیمہ بانو، نے بتایا کہ ان کی بیٹی 17 مارچ کو آذربائیجان کے راستے روانہ ہوگی اور اگلے دن نئی دہلی پہنچ جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث طلبہ میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اس لیے انہوں نے خود ہی تقریباً پچاس ہزار روپے میں ٹکٹ بک کی ہے، کیونکہ فضائی حملوں کے بعد طلبہ مسلسل اپنے انخلائ کے لیے پیغامات بھیج رہے تھے۔
طلبہ آرمینیا کے یریوان شہر کے زاورتنوتس انٹرنیشنل ائیرپورٹ سے پرواز کے ذریعے نئی دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ائیرپورٹ پہنچیں گے۔آل انڈیا میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے مطابق بھارتی حکام کے ساتھ مل کر طلبہ کی واپسی کا انتظام کیا جا رہا ہے جبکہ ایران میں بھارتی سفارت خانہ اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔ طلبہ کو آرمینیا اور آذربائیجان دونوں راستوں سے نکالنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
کچھ طلبہ کو ایسے پیغامات بھی موصول ہوئے جن میں بتایا گیا کہ آرمینیا سے ان کی پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، تاہم ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر محمد مومن خان نے تصدیق کی کہ 12 مارچ کی صبح 1:30 بجے والی پرواز شیڈول کے مطابق روانہ ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف 17 مارچ کی پروازیں منسوخ دکھائی دے رہی ہیں جس کی وجہ سے بعض طلبہ میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ طلبہ دبئی کے راستے فلی دبئی کی پرواز FZ8124 سے سفر کریں گے۔
جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے قومی کنوینر ناصر کھویہامی نے بتایا کہ بھارت کی وزارت خارجہ نے ایران میں موجود طلبہ کو احتیاطی طور پر سوشل میڈیا پر اپنی درست لوکیشن اور ذاتی معلومات شیئر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ ان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
ادھر، جموں و کشمیر حکومت نے نئی دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کشمیر روانہ ہونے والے طلبہ کے لیے بسوں کا انتظام بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس بھی ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران ایران میں پھنسے بھارتی شہریوں کا کامیابی سے انخلاء کیا گیا تھا جسے حکومت ہند نے آپریشن سندھو نام دیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: