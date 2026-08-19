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کٹرا-بانہال ریل سیکشن پر ٹرینوں کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھانے کو منظوری
رفتار بڑھنے سے کشمیر کا ٹرین سفر آسان ہونے، وقت کم صرف ہونے اور سیاحت و تجارت کو فروغ ملنے کی امید ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 19, 2026 at 9:10 PM IST
جموں (عامر تانترے): منسٹری آف ریلویز نے اودھم پور-سرینگر-بارہمولہ ریلوے لائن (USBRL) کے کٹرا-بانہال سیکشن میں ٹرینوں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھائے جانے کو منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ کمشنر ریلوے سیفٹی (CRS) نادرن سرکل، دنیش چند دیشوال، کی رپورٹ کے بعد لیا گیا، جس میں انہوں نے رفتار بڑھانے کے لیے گرین سگنل دیا تھا۔
نادرن ریلوے کے جموں ڈویژن کی جانب سے بدھ کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا سے بانہال تک 111 کلومیٹر طویل نئی براڈ گیج ریلوے لائن پر ٹرینوں کی زیادہ سے زیادہ مقررہ رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کرنے کی منظوری مل گئی ہے۔ اس سے پہلے اس روٹ پر شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا سے سنگلدان تک ٹرینوں کی رفتار 85 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ سنگلدان سے بانہال تک 75 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر تھی۔
ریلوے کے بیان میں کہا گیا کہ رفتار بڑھانے سے پہلے تمام مقررہ حفاظتی شرائط کو پورا کرنے کو یقینی بنایا گیا ہے۔
ای ٹی وی بھارت نے 7 اگست کو رپورٹ کیا تھا کہ کٹرا-بانہال سیکشن کے دورے کے دوران دنیش چند دیشوال نے رفتار بڑھانے سے متعلق تمام ضروری امور کا جائزہ لیا تھا اور 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک رفتار بڑھانے پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ ان کے دورے سے قبل پٹری کی جانچ کے لیے آسیلیشن مانیٹرنگ سسٹم (OMS) ٹرین چلائی گئی تھی، جس کی رفتار 110 سے 115 کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان رکھی گئی تھی۔
USBRL کا 111 کلومیٹر طویل کٹرا-بانہال سیکشن تقریباً 97 فیصد سرنگوں پر مشتمل ہے۔ اسی سیکشن میں دنیا کا بلند ترین ریلوے پل-چناب پل - بھی واقع ہے۔
اس تازہ فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے نادرن ریلوے کے جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اُچت سنگھل نے کہا کہ رفتار بڑھنے سے نہ صرف سفر کا وقت کم ہوگا بلکہ جموں و کشمیر کے درمیان رابطہ بھی مزید بہتر ہوگا۔ "مسافروں کو تیز، محفوظ اور زیادہ آرام دہ سفری سہولت ملے گی۔"
انہوں نے کہا کہ اس سے خطے میں سیاحت، تجارت اور اقتصادی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔ ان کے مطابق ریلوے مسافروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔
فی الحال وندے بھارت ایکسپریس ٹرین سرینگر اور جموں کے درمیان چل رہی ہے اور روزانہ دونوں سمتوں میں دو ٹرینیں چلتی ہیں، جن میں ایک صبح اور دوسری دوپہر کے وقت روانہ ہوتی ہے۔
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