سنو کرکٹ ٹورنامنٹ برف پوش وادی گریز میں اختتام پذیر، چوروان نے ٹائٹل جیت لیا
Published : February 16, 2026 at 10:54 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 10:59 PM IST
بانڈی پورہ: (اعجاز نازکی) بھارتی فوج کا سنو کرکٹ ٹورنامنٹ پیر کو ضلع بانڈی پورہ کی برف پوش وادی گریز میں اختتام پذیر ہو گیا، جس میں مقامی ٹیموں اور تماشائیوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ موٹی برف اور منجمد درجہ حرارت کے درمیان کھیلے گئے اس منفرد کھیلوں کے ایونٹ نے خطے کے نوجوان کرکٹرز کے جذبے اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔
وادی گریز سے کل 32 ٹیموں نے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا، جو اسے خطے میں موسم سرما کے کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلوں میں سے ایک بناتا ہے۔ اس مقابلے نے نہ صرف کھیل کود کو فروغ دیا بلکہ سخت سردیوں کے مہینوں میں نوجوانوں کی مصروفیت کے لیے ایک صحت مند پلیٹ فارم بھی فراہم کیا۔
فائنل میچ میں، چوروان نے 20 اوورز میں 112 رنز بنائے۔ اس کے جواب میں، مارکوٹ نے نظم و ضبط کی باؤلنگ کے خلاف جدوجہد کی اور 55 کے سکور پر آؤٹ ہوئے۔
109ویں کمانڈر نے دیگر معززین کے ساتھ اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، کھلاڑیوں کی لگن اور مسابقتی جذبے کو سراہا۔ مہمانوں نے جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد دی اور تمام شرکاء کی حوصلہ افزائی کی۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے، ایک مقامی کھلاڑی نے کہا کہ ٹورنامنٹ نے نوجوان کھلاڑیوں کو سردیوں کے موسم میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کیا، جب گریز میں زیادہ تر بیرونی سرگرمیاں روک دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات نوجوانوں کو مثبت، نظم و ضبط اور جسمانی طور پر متحرک رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ انہوں نے مشکل موسم کے باوجود تقریب کے انعقاد اور ضروری انتظامات کرنے پر بھارتی فوج کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ایونٹںس وادی کے مختلف دیہاتوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں، کیونکہ کھلاڑی آپس میں ملتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور دوستی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق، ٹورنامنٹ نے علاقے میں ایک تہوار کا ماحول پیدا کیا اور نوجوانوں میں انتہائی ضروری جوش و جذبہ پیدا کیا۔
ایک اور مقامی کھلاڑی نے کہا کہ برف پر کرکٹ کھیلنا چیلنجنگ اور یادگار بھی تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حالات نے ان کی فٹنس، صبر اور ٹیم ورک کا امتحان لیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوانوں کو منفی اثرات سے دور رہنے اور محنت اور اتحاد کے ذریعے روشن مستقبل کی تعمیر پر توجہ دینے کی ترغیب دیتی ہیں۔