ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پونچھ کے سورنکوٹ علاقے میں فوج نے خفیہ ٹھکانے کا پردہ فاش کیا، پستول، دو میگزین، کھانے پینے کی اشیاء برآمد
اس سے پہلے دن میں، شمالی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے سندر بنی سیکٹر کا دورہ کیا-
Published : February 21, 2026 at 10:51 PM IST
جموں: (عامر تانترے) ہندوستانی فوج نے آج پونچھ ضلع کے سورنکوٹ علاقے میں ایک خفیہ ٹھکانے کا پردہ فاش کیا اور گولہ بارود برآمد کیا۔
تفصیلات کا انکشاف کرتے ہوئے، ہندوستانی فوج کی وائٹ نائٹ کور کے ایک ترجمان نے ایکس پر پوسٹ کیا، "مخصوص معلومات کی بنیاد پر، وائٹ نائٹ کور کے دستوں نے ہری بدھا باؤل کے عام علاقے میں تلاشی کی کارروائی کی، مشتبہ مقامات کی منظم تلاشی کے وقت، غار نما ڈھانچوں سمیت، ایک پستول، دو میگزین، کھانے پینے کی اشیاء برآمد کی گئیں۔"
ترجمان نے مزید کہا کہ یہ آپریشن علاقے میں مسلسل نگرانی اور فعال کنٹینمنٹ کو تقویت دیتا ہے۔ اس سے پہلے دن میں، شمالی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے سندر بنی سیکٹر کا دورہ کیا اور دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے کامیاب آپریشن کے لیے فوجیوں کی تعریف کی۔
شمالی کمان کے ترجمان نے ایکس پر پوسٹ کیا، "لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے کامیاب تکمیل کے بعد سندر بنی سیکٹر کا دورہ کیا جس میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا اور جنگی اسٹورز برآمد کیے گئے۔"
انہوں نے کہا، "آرمی کمانڈر نے فوجیوں کی ان کی تیز اور درست کارروائی کی تعریف کی۔ انہوں نے جموں و کشمیر کو دہشت گردی سے پاک بنانے کے لیے ان کی پیشہ ورانہ مہارت، اور عزم کی بھی تعریف کی۔"