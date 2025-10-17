ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر میڈیا ٹور کے دوران جدید جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا
جموں ایل اوسی پرمنعقدہ گائیڈڈ میڈیا ٹورمیں آٹومیٹک گرینیڈ لانچر اوردرمیانے درجےکی مشین گن بریفنگ میں دکھایا گیا۔
Published : October 17, 2025 at 5:50 PM IST
جموں( محمد اشرف گنائی): بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر منعقدہ گائیڈڈ میڈیا ٹور میں جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور متعدد نئے جنگی طریقہ کار کا مظاہرہ کیا، جس کا مقصد محاذوں پر تعینات فوجیوں کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور تہواروں کے موقع پر اُن کے جذبے کو اجاگر کرنا تھا۔
اس دوران ہتھیاروں کی تربیت کا مظاہرہ، مشن ریہرسل ڈرلز، فیلڈ اور بیٹل کرافٹ کے مظاہرے، اور فوجیوں کے ساتھ باہمی رابطے کو خصوصی طور پر دکھایا گیا۔
روم انٹروینشن ڈرل
بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے قریب روم انٹروینشن ڈرل بھی کروائی جس میں تنگ جگہوں میں چھپے دہشت گردوں کو ہٹانے کی تیزی اور مہارت دکھائی گئی۔ اس ڈرل میں تیزی سے اندراج، کلوز کوارٹر کامبیٹ (سی کیو بی) تکنیکیں، اور مربوط کارروائی کے ذریعے خطرات کو کم سے کم مدمقابل نقصان کے ساتھ ناکارہ بنانے کی صلاحیت پر زور دیا گیا۔ یہ مشق سردیوں کی برفباری سے قبل مقامی پہاڑی علاقوں میں اُن کوششوں کو روکنے کی تیاری کے پیش نظر کرائی گئی ہے، تاکہ ممکنہ دراندازی کی صورت میں موثر جواب دیا جا سکے۔ یہ ڈرل گٹک پلاٹون نے انجام دی۔
فوج کے مطابق سرد موسم سے قبل کرائی جانے والی یہ مشقیں مستقبل میں دراندازی کی روک تھام اور مؤثر ردعمل کے لیے بنیادی مدد فراہم کریں گی۔
آٹومیٹک گرینیڈ لانچر اور درمیانے درجے کا مشین گن بریفنگ میں دکھایا گیا کہ جو آپریشن سندور کے دوران بھارتی فوج نے آٹومیٹک گرینیڈ لانچر اور میڈیم مشین گن کا استعمال کیا تھا، اور اب افواج کی انفنٹری یونٹس ان ہتھیاروں کے ساتھ مسلسل تربیت کر رہی ہیں تاکہ میدانِ عمل میں مہارت برقرار رہے۔