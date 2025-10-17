ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں ایل اوسی پرمنعقدہ گائیڈڈ میڈیا ٹورمیں آٹومیٹک گرینیڈ لانچر اوردرمیانے درجےکی مشین گن بریفنگ میں دکھایا گیا۔

بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر میڈیا ٹور کے دوران جدید جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا (ETV BHARAT)
جموں( محمد اشرف گنائی): بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر منعقدہ گائیڈڈ میڈیا ٹور میں جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور متعدد نئے جنگی طریقہ کار کا مظاہرہ کیا، جس کا مقصد محاذوں پر تعینات فوجیوں کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور تہواروں کے موقع پر اُن کے جذبے کو اجاگر کرنا تھا۔

اس دوران ہتھیاروں کی تربیت کا مظاہرہ، مشن ریہرسل ڈرلز، فیلڈ اور بیٹل کرافٹ کے مظاہرے، اور فوجیوں کے ساتھ باہمی رابطے کو خصوصی طور پر دکھایا گیا۔

روم انٹروینشن ڈرل

بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے قریب روم انٹروینشن ڈرل بھی کروائی جس میں تنگ جگہوں میں چھپے دہشت گردوں کو ہٹانے کی تیزی اور مہارت دکھائی گئی۔ اس ڈرل میں تیزی سے اندراج، کلوز کوارٹر کامبیٹ (سی کیو بی) تکنیکیں، اور مربوط کارروائی کے ذریعے خطرات کو کم سے کم مدمقابل نقصان کے ساتھ ناکارہ بنانے کی صلاحیت پر زور دیا گیا۔ یہ مشق سردیوں کی برفباری سے قبل مقامی پہاڑی علاقوں میں اُن کوششوں کو روکنے کی تیاری کے پیش نظر کرائی گئی ہے، تاکہ ممکنہ دراندازی کی صورت میں موثر جواب دیا جا سکے۔ یہ ڈرل گٹک پلاٹون نے انجام دی۔

بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر میڈیا ٹور کے دوران جدید جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا (ETV BHARAT)

فوج کے مطابق سرد موسم سے قبل کرائی جانے والی یہ مشقیں مستقبل میں دراندازی کی روک تھام اور مؤثر ردعمل کے لیے بنیادی مدد فراہم کریں گی۔

لائن آف کنٹرول پر میڈیا ٹور (ETV BHARAT)
مورٹر گنز میں درستگیروایتی دور میں مورٹر شیلز ہدف کے نسبتاً غیر ہدایت شدہ حملوں کے لیے استعمال ہوتے تھے، مگر اب بھارتی فوج مورٹر سسٹمز کو ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ مربوط کر رہی ہے تاکہ حملوں میں بہتر درستگی حاصل کی جا سکے اور حملوں کی ویڈیو ریکارڈنگ ممکن بنائی جا سکے۔فوج کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کا انضمام اور مخصوص ڈرلز سے سرحدی علاقوں میں سکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔فوج کی جدید حکمتِ عملی، ڈرون کے ذریعے نشانہ بندی میں بہتری، اور خصوصی دستوں کی تیز کاروائی کی صلاحیت کو منظرِ عام پر لاتا ہے۔
لائن آف کنٹرول پر میڈیا ٹور (ETV BHARAT)

مزید پڑھیں: اسلامک یونیورسٹی میں مگس بانی کو لیکر دو روزہ سیمنار کا اہتمام
آٹومیٹک گرینیڈ لانچر اور درمیانے درجے کا مشین گن بریفنگ میں دکھایا گیا کہ جو آپریشن سندور کے دوران بھارتی فوج نے آٹومیٹک گرینیڈ لانچر اور میڈیم مشین گن کا استعمال کیا تھا، اور اب افواج کی انفنٹری یونٹس ان ہتھیاروں کے ساتھ مسلسل تربیت کر رہی ہیں تاکہ میدانِ عمل میں مہارت برقرار رہے۔

