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فوج نے پورے جموں و کشمیر میں سکیورٹی تیاریوں کا جائزہ لیا
ناردرن آرمی کمانڈر کی صدارت میں اہم سکیورٹی اجلاس منعقد ہوا جس میں افواج کی باہمی تال میل اور مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا۔
Published : October 4, 2026 at 7:03 AM IST
سرینگر: ناردرن آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے سنیچر کے روز سرینگر میں سکیورٹی کی موجودہ صورت حال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک سکیورٹی جائزہ اور ہم آہنگی کے اجلاس کی صدارت کی۔
اس اجلاس میں اہم متعلقہ حکام نے شرکت کی، اور اس میں باہمی تال میل کے طریقہ کار اور سکیورٹی کی مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر توجہ مرکوز کی گئی۔
ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، آرمی کی ناردرن کمانڈ نے بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل شرما نے ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل، بروقت انٹیلی جنس شیئرنگ اور مربوط آپریشنز پر زور دیا۔
ناردرن کمانڈ نے بتایا کہ ان اقدامات کا مقصد آپریشنل تیاریوں کو بہتر بنانا، فوری ردعمل کو ممکن بنانا اور مشترکہ آپریشنز کی تاثیر کو مضبوط کرنا ہے۔
دریں اثنا، وائٹ نائٹ کورپس کے جنرل آفیسر کمانڈنگ (جی او سی) لیفٹیننٹ جنرل موہت سیٹھ نے، ایس آف اسپیڈز ڈویژن کے جی او سی کے ہمراہ، پونچھ اور کرشنا گھاٹی سیکٹرز میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر قائم فارورڈ پوسٹس کا دورہ کیا۔
کورپس کمانڈر نے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہیں موجودہ سکیورٹی صورتحال، دراندازی روکنے کے اقدامات (کاؤنٹر انفلٹریشن) اور نگرانی کے انتظامات (سرویلنس) کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔حکام نے اگلی صفوں کے علاقوں (فارورڈ ایریاز) میں آپریشنل تاثیر کو مضبوط بنانے کے لیے جاری اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔
کورپس کمانڈر نے فوجیوں کی لگن اور آپریشنل کارکردگی کی تعریف کی اور چوکسی، تیاری اور فوری ردعمل کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
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