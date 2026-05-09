فوج نے گلمرگ کی سنشائن چوٹی سے 24 سیاحوں کو بچایا، ہیلی کاپٹر میں خرابی کے بعد پھنس گئے تھے لوگ
دفاعی ترجمان نے بتایا کہ گھنے بادلوں میں لپٹے ہوئے، کم وزیبلٹی اور دشوار گزار پہاڑی خطوں کی وجہ سے صورت حال نازک تھی۔
Published : May 9, 2026 at 7:44 AM IST
سرینگر: بھارتی فوج نے جمعہ کے روز گلمرگ کی سنشائن چوٹی پر پھنسے ہوئے 24 سیاحوں کو ریسکیو کیا۔ یہ سیاح چوٹی پر اس وقت پھنس گئے جب انہیں وہاں لے گئے سول ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی پیدا ہوگئی۔ اس کے نتیجے میں وہ بگڑتے ہوئے موسمی حالات کے بیچ تقریبا 14,000 فٹ کی اونچائی پر پھنسے گئے تھے۔
سرینگر میں دفاعی ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ یہ بچاؤ آپریشن فوج، جموں و کشمیر پولیس، ضلع انتظامیہ بارہمولہ اور گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مشترکہ طور پر انجام دیا۔
ترجمان نے کہا کہ چوٹی پر لے جانے والے ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی پیدا ہونے کے بعد سیاح پھنسے ہوئے تھے۔ گھنے بادلوں میں لپٹے ہوئے، کم وزیبلٹی اور دشوار گزار پہاڑی خطوں کی وجہ سے صورت حال نازک ہو گئی تھی۔
ترجمان نے کہا کہ "آپریشن کی اہم کوشش آرمی ایوی ایشن کے پائلٹس اور ہوائی عملے نے کی، جنہوں نے غیر معمولی ہمت، درستگی اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے خراب موسم اور غیر متوقع پہاڑی حالات میں بار بار پرواز کی"۔
ترجمان نے مزید کہا کہ پائلٹوں نے تنگ لینڈنگ زون اور تیزی سے بدلتے ہوئے موسم کے باوجود برفباری والے خطوں پر درست لینڈنگ کی۔ ترجمان نے کہا کہ تمام پھنسے ہوئے سیاحوں کو بغیر کسی جانی نقصان کے بحفاظت نکال لیا گیا۔
دفاعی ترجمان نے کہا کہ یہ آپریشن مشکل حالات میں ہنگامی صورت حال میں کام کرنے کے لیے بھارتی فوج کی آپریشنل تیاری اور سول ایجنسیوں کے ساتھ قریبی ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے۔
