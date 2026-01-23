ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈوڈہ سڑک حادثہ میں ہلاک 10جوانوں کو فوج نے کیا خراج پیش
صوبہ جموں کے ڈوڈہ ضلع میں گزشتہ روز دلدوز سڑک حادثہ پیش آیا جس میں دس جوان ہلاک اور گیارہ زخمی ہوئے تھے۔
جموں (عامر تانترے) : انڈین آرمی نے پہاڑی ضلع میں پیش آئے دلدوز سڑک حادثے میں ہلاک ہوئے دس فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا اور گلباری کی تقریب منعقد کی۔ یاد رہے کہ یہ حادثہ جمعرات کو اُس وقت پیش آیا جب ایک فوجی گاڑی ضلع ڈوڈہ کے بھدرواہ - چھمبہ سڑک پر حادثے کا شکار ہوئی تھی۔
آج یعنی جمعہ کو منعقد کی گئی گلباری کی تقریب میں وائٹ نائٹ کور (16 کور) کے جنرل آفیسر کمانڈنگ، لیفٹیننٹ جنرل پی کے مشرا، نے پھول مالا کا نذرانہ پیش کرکے فوجی جوانوں کو خراج پیش کیا۔
16 کور کے ترجمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا: ’’جنرل آفیسر کمانڈنگ وائٹ نائٹ کور نے ڈوڈہ کے علاقے میں آپریشنل ڈیوٹی کے دوران اور دشوار گزار راستوں اور انتہائی خراب موسمی حالات میں پیش آئے المناک حادثے میں جان قربان کرنے والے بہادر جوانوں کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کیا۔‘‘
بیان میں کہا گیا کہ ’’جوانوں کی فرض شناسی، مشکل حالات میں حوصلہ مندی اور قوم کے لیے بے لوث خدمات بھارتی فوج کی اعلیٰ روایات کی عکاس ہیں۔ ان کی عظیم قربانی آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ باعث تحریک رہے گی۔ وائٹ نائٹ کور دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔‘‘
حادثے میں ہلاک ہوئے فوجی جوانوں کی شناخت اس طرح کی گئی ہے: سوار مونو (72 آرمڈ رجمنٹ)، ساکنہ بلندشہر، اتر پردیش۔ سوار جوبنجیت سنگھ (8 کیولری)، ساکنہ روپ نگر، پنجاب۔ سوار موہت (72 آرمڈ رجمنٹ)، ساکنہ جھجر، ہریانہ۔ شیلندر سنگھ بھدوریا (52 آرمڈ رجمنٹ)، ساکنہ مورار، مدھیہ پردیش۔ سپاہی سمیرن سنگھ (4 بہار)، رہائشی جھارگرام، مغربی بنگال۔ سپاہی پردیومن لوہار (4 بہار)، ساکنہ پورولیا، مغربی بنگال۔ سوار سدھیر نروال (72 آرمڈ رجمنٹ)، رہائشی یمنا نگر، ہریانہ۔ ہری رام کنور (4 بہار)، ساکنہ بھوجپور، بہار۔ سپاہی اجے لکڑا (4 بہار)، ساکنہ رانچی، جھارکھنڈ اور سوار رنکھل بالیان (72 آرمڈ رجمنٹ)، ساکنہ ہاپوڑ، اتر پردیش۔
فوج کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہوئے سبھی جوانوں کی جسد خاکی ان کے آبائی علاقوں کی طرف ساتھ روانہ کر دی گئی ہیں، جہاں مقامی فوجی یونٹ انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ’’آخری الوداع‘‘ پیش کریں گے۔
یاد رہے کہ گزشتہ روز صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع ڈوڈہ میں دلدوز سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 10 فوجی اہلکار ہلاک جبکہ 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ دلدوز حادثے پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے علاوہ راج ناتھ سنگھ، ڈاکٹر جتیندر سنگھ، ایل جی منوج سنہا اور عمر عبداللہ سمیت سینئر سیاسی رہنماؤں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔
