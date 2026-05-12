ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں فوج کی جانب سے موتیابند کے لیے سکریننگ کیمپ کا اہتمام
ماہر امراض چشم اور تربیت یافتہ طبی عملے کی ایک ٹیم نے جدید تشخیصی آلات کا استعمال کرتے ہوئے آنکھوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔
Published : May 12, 2026 at 6:50 PM IST
ترال : بھارتی فوج کی چنار کور نے 1 سیکٹر راشٹریہ رائفلز، 92 بیس ہسپتال سری نگر اور 42 راشٹریہ رائفلز کے ساتھ مل کر ترال کے علاقے ہردومیر میں ایک میگا آئی چیک اپ اور موتیا بند اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا۔ میڈیکل آؤٹ ریچ پروگرام کو مقامی آبادی کی جانب سے زبردست ردعمل کا مشاہدہ کیا گیا، 300 سے زائد رہائشیوں نے مفت آنکھوں کے معائنے اور موتیابند کی اسکریننگ کی خدمات حاصل کیں۔
ماہر امراض چشم اور تربیت یافتہ طبی عملے کی ایک ٹیم نے جدید تشخیصی آلات کا استعمال کرتے ہوئے آنکھوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ کیمپ کے دوران بینائی سے متعلق مختلف مسائل میں مبتلا مریضوں کا معائنہ کیا گیا اور موتیا کے آپریشن کے لیے اسکریننگ کی گئی۔ ماہرین کی آنکھوں کی دیکھ بھال کے مشورے کے ساتھ ضروری ادویات مفت فراہم کی گئیں، خاص طور پر بزرگ مریضوں اور علاقے کے معاشی طور پر کمزور طبقے کو فائدہ پہنچایا گیا۔
فوجی حکام نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد کمیونٹی کی صحت کو فروغ دینا، آنکھوں کی بیماریوں کا جلد پتہ لگانا اور دیہی اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو قابل رسائی طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے انسانی ہمدردی پر مبنی پروگرام صحت کی دیکھ بھال کی ضروری ضروریات کو پورا کرتے ہوئے فوج اور مقامی کمیونٹیز کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: شراب بندی سے نشہ نہیں رکے گا، مرکز معاوضہ دے تو پابندی لگائیں گے: ڈاکٹر فاروق عبداللہ
عہدیداروں نے مزید بتایا کہ صحت کی دیکھ بھال کی رسائی کو بڑھانے کے لیے ضلع کے مختلف حصوں میں اسی طرح کے میڈیکل کیمپس کا انعقاد جاری رہے گا۔ مقامی رہائشیوں نے فوج کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ کیمپ نے انتہائی ضروری خصوصی طبی خدمات ان کی دہلیز تک پہنچائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مستقبل میں بھی ایسے کیمپس لگنے چاہیں۔