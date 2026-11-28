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کشمیر، فوج نے کیا 'جشن ترال' کا اہتمام
جشن ترال میں مقامی فنکاروں خاص کرطلبہ نے رنگا رنگ پروگرام کیا اور اسطرح کے پروگرام مستقبل میں بھی منعقد کرنے کی امید ظاہر کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 28, 2026 at 8:42 PM IST
ترال (شبیر بٹ): فوج کی جانب سے ہفتہ کو گورنمنٹ ڈگری کالج، ترال، کے احاطے میں ’’جشنِ ترال‘‘ کے عنوان سے ایک رنگا رنگ ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گی۔ منتظمین کے مطابق پروگرام کے انعقاد کا مقصد "علاقے کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنا، مقامی فنکاروں کی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور سماج کے مختلف طبقوں کے درمیان باہمی روابط اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانا تھا۔"
اس پروگرام میں ترال سب ڈویژن کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مقامی فنکاروں، طلبہ، نوجوانوں سمیت معاشرے کے مختلف طبقہ ہائے فکر سے وابستہ لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران شرکاء کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے اور علاقے کی متنوع ثقافتی روایات کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔
پروگرام میں شریک مقامی باشندوں خاص کر طلبہ نے بھارتی فوج کی جانب سے اس طرح کے پروگرام کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ "ایسی تقریبات سے نہ صرف مقامی ثقافت اور روایات کو فروغ ملتا ہے بلکہ نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم بھی میسر آتا ہے۔"
مقامی لوگوں نے اس منفرد اقدام کے لیے فوج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مستقبل میں بھی اس طرح کی تقریبات کے انعقاد کی امید ظاہر کی، اور کہا کہ اسطرح کے اقدامات سے فوج اور عوام کے درمیان روابط مزید مستحکم ہوں گے۔
دریں اثناء، اس موقع پر ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اونتی پورہ مشتاق احمد لون، گورنمنٹ ڈگری کالج ترال کے پرنسپل جسویندر سنگھ، ایس ایس پی اونتی پورہ ارشاد حسین راتھر سمیت دیگر معزز شخصیات موجود تھیں۔ اس موقع پر مقامی آرمی ہیڈکوارٹر کے کمانڈنگ آفیسر کرنل کے میتھیو نے مہمانوں کا خیرمقدم کیا۔
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