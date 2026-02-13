ETV Bharat / jammu-and-kashmir
برف پوش گریز میں طالبات کیلئے اسنو کرکٹ لیگ کا اہتمام
اسنو کرکٹ لیگ کے دوران مقامی طالبات نے پر جوش کھیل کا مظاہرہ کرکے حاضرین سے داد وصول کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 13, 2026 at 6:28 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں خاص کر طالبات کو کھیل کود کے ذریعے بااختیار بنانے کی ایک کوشش کے تحت انڈین آرمی نے شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے برف سے ڈھکے گریز علاقے میں گریز اسنو کرکٹ پریمیر لیگ (GSCPL) 2026 کا انعقاد عمل میں لایا۔
منتظمین کے مطابق اس ٹورنامنٹ کا مقصد لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے نزدیک رہنے والی لڑکیوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنا اور انہیں مثبت سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ گریز میں وادی کے دیگر مقامات کے برعکس زیادہ برفباری ہوتی ہے اور سرما کے ایام میں یہ وادی برف سے ڈھکی رہتی ہے اور اس کا زمینی رابطہ بھی ضلع صدر مقام سے ہفتوں تک کٹا رہتا ہے۔ اور بھارتی برفباری کے باعث یہاں معمولات زندگی بھی اکثر متاثر ہوتی ہے۔
ٹورنامنٹ کے دوران کھیلا گیا ’’گرلز ایگزیبیشن میچ‘‘ شائقین کے لیے خاص طور پر کشش کا باعث بنا، جس میں ’’حبہ خاتون کرکٹ کلب‘‘ اور ’’درد شینا کلب‘‘ کی ٹیمیں مد مقابل رہیں۔ برف کی سفید چادر سے ڈھکے میدان میں کھیلے گئے اس کرکٹ مقابلے میں کھلاڑیوں نے غیر معمولی مہارت، اعتماد اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔
ٹاس جیت کر درد شینا کلب نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرکے 12 اوورز میں 50 رنز اسکور کرکے مقابلہ دلچسپ بنا دیا۔ جواب میں حبہ خاتون کرکٹ کلب نے بھرپور مزاحمت کی اور آخری لمحات تک جیت کی امید برقرار رکھی، تاہم ٹیم 11.1 اوورز میں 48 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی اور یوں درد شینا کلب نے سنسنی خیز مقابلہ صرف دو رنز سے اپنے نام کر لیا۔
میچ میں شفیقہ نامی کھلاڑی کو بہتری کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر بیسٹ پلیئر قرار پائیں، جنہوں نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھ وکٹیں حاصل کیں اور اپنی ٹیم کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا اور ایک تقریب کے دوران انہیں اشک شوئی کے انعام سے نوازا گیا۔ اس موقع پر فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں نقد انعامات اور تمغے تقسیم کیے گئے تاکہ نوجوان لڑکیوں کی حوصلہ افزائی جاری رکھی جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں:
موسم سرما کی تنہائی کے بیچ گریز کی وادی تلیل میں سنو کرکٹ کا آغاز