ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بھارتی فوج نے جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں سابق فوجیوں کی میٹنگ کا اہتمام کیا
رامبن میں میجر جنرنل اے پی ایس بال، جی او سی ڈیلٹا فورس، نے سابق فوجیوں، ویرناریوں کے ساتھ بات چیت کی۔
Published : January 17, 2026 at 6:25 PM IST
رامبن(نواز رونیال): جموں و کشمیر کے میترہ رامبن میں فوج کی جانب سے سابق فوجیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ جس کے تحت سابق فوجیوں، ویر ناریوں اور ان کے اہلِ خانہ کے لیے متعدد فلاحی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔
ویٹرنز ڈے کی تقریبات کے مختلف سرگرمیوں کے ایک حصے کے طور پر، ہندوستانی فوج کی ڈیلٹا فورس نے میترا رامبن میں ضلع کے سابق فوجیوں، ویرناریوں اور ویرنگنوں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا۔ تجربہ کار برادری اور حاضر سروس فوجیوں کے درمیان قریبی رشتے کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی فلاح و بہبود کے لیے سول انتظامیہ کی کوششوں کو اجاگر کیا۔
اس دوران میجر جنرنل اے پی ایس بال، جی او سی ڈیلٹا فورس، نے سابق فوجیوں، ویرناریوں اور ویرنگنوں کے ساتھ بات چیت کی۔ جی او سی نے اپنے خطاب کے دوران سابق فوجیوں کے فوج اور شہریوں کے درمیان پل بننے کے کردار کو دہرایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوجیوں کا جزبہ فعال خدمات سے آگے بڑھتا ہے اور قوم کی تعمیر کے مثبت اقدامات کے لیے سابق فوجیوں کا کردار بہت اہم ہے۔
مزید پڑھیں: جموں میں سیکورٹی ریویو اجلاس منعقد
سابق فوجیوں کو دوبارہ رابطہ قائم کرنے، تجربات بانٹنے اور فلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے مختلف فلاحی اور سروس اسٹالز قائم کیے گئے تھے۔ اس دوران نظم طبی خدمات میں آرمی ڈاکٹروں اور ڈسٹرکٹ ہسپتال کے نمائندوں کی مشاورت، خون کے ٹیسٹ اور آنکھوں کا معائنہ کے ساتھ ساتھ طبی جانچ بھی کیا گیا۔