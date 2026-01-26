ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یوم جمہوریہ کے موقعے پر ایل او سی پر بھارتی فوج ہائی الرٹ پر
فوج کی جانب سے ایل او سی کے پار ہونے والی سرگرمیوں اور نقل و حرکت پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
جموں (محمد اشرف غنی) آج 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر بھارتی فوج کو جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلسل انٹیلی جنس اطلاعات کے بعد سرحد پار سے ممکنہ دراندازی کا خدشہ ہے۔
سکیورٹی فورسز نے دراندازی مخالف گرڈ کو مزید مضبوط کر دیا ہے اور حساس علاقوں میں گشت اور نگرانی کو تیز کر دیا ہے۔ ایل او سی کے بیشتر سیکٹروں میں تین سے چار فٹ کے درمیان شدید برف باری کے باوجود فوج کے دستے کسی بھی دراندازی کو ناکام بنانے کے لیے وسیع علاقے پر سخت نگرانی کر رہے ہیں۔
فوج نے ایل او سی کے پار ہونے والی سرگرمیوں کی چوبیس گھنٹے نگرانی کے لیے ہائی ڈیفینیشن سرویلنس سسٹم اور جدید کیمرے بھی نصب کیے ہیں، نیز پاکستانی طرف کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
سکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن سندور کے بعد پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلی جنس اور مختلف دہشت گرد تنظیموں نے مبینہ طور پر پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں نئے تربیتی کیمپ قائم کیے ہیں اور دہشت گردوں کو سرحد کے قریب لانچ پیڈز کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم الرٹ بھارتی فوجیوں نے حالیہ دنوں میں دراندازی کی کئی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔
دریں اثناء پاکستان ایل او سی اور بین الاقوامی سرحد پر ڈرونز اور بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں (یو اے وی) کا استعمال کرتے ہوئے سکیورٹی کی خلاف ورزی کرنے کی کوششیں بھی کر رہا ہے، ان کوششوں کو فوج کی خصوصی اشنی پلاٹون کی تعیناتی کی وجہ سے مؤثر طریقے سے بے اثر کر دیا گیا ہے جو خاص طور پر انسداد ڈرون آپریشنز میں تربیت یافتہ اہلکاروں پر مشتمل ہے۔
فل پروف سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے سرحد پر باڑ لگانے کے قریب 24×7 نگرانی رکھی گئی ہے۔ حکام نے کہا کہ فوج کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور یوم جمہوریہ کے دوران خطے میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
