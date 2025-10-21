ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرحدوں پر نگرانی میں اضافہ، افواج چوکس، برفباری سے قبل حفاظتی انتظامات سخت
جموں وکشمیر کے سرحدی علاقوں میں موسمی حالات کے پیش نظر حفاظتی انتظامات متحرک کردیئے گئے ہیں
Published : October 21, 2025 at 10:51 AM IST
جموں( محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں آنے والے سردیوں کے موسم میں ممکنہ برفباری کے پیش نظر لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور بین الاقوامی سرحد (آئی بی) پر سکیورٹی فورسز نے نگرانی اور گشت میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے ایل او سی کا دورہ کیا اور وہاں تعینات فوجی یونٹس کی باڑ کے ساتھ ہو رہی پیٹرولنگ کا مشاہدہ کیا۔
ذرائع کے مطابق بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) بھارتی فوج کے ساتھ قریبی تال میل کے ذریعے حساس علاقوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ اس سال اب تک دو دراندازی کی کوششیں ناکام بنائی جا چکی ہیں۔ جدید نگرانی کے آلات اور ٹیکنالوجی نے سرحدی علاقوں پر کنٹرول کو مزید مضبوط کیا ہے۔
ایک افسر نے بتایا کہ یہ چوکس پہرہ داری خاص طور پر سندربنی، آر ایس پورہ، اکھنور، کٹھوعہ، سانبہ اور جموں کے متعدد سرحدی سیکٹرز میں بڑھا دی گئی ہے۔ “بین الاقوامی سرحد پر بی ایس ایف کے جوان چوبیس گھنٹے گشت، ڈیجیٹل نگرانی اور دیگر حفاظتی اقدامات کے ذریعے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے مستعد ہیں۔
فوجی حکام کا کہنا ہے کہ “ایل او سی پر نگرانی اور پیٹرولنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فورسز پوری طرح چوکس ہیں اور کسی بھی دراندازی کی کوشش کا فوری اور بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
سرحدی علاقوں میں یہ غیر معمولی حفاظتی انتظامات نہ صرف تہوار کے موقع پر امن برقرار رکھنے کے لیے ہیں بلکہ سردیوں کی برفباری کے دوران ممکنہ نقل و حرکت اور دراندازی کے خدشات کے پیش نظر بھی کیے جا رہے ہیں۔