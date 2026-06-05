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مون سون سیزن سے قبل آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ، نوشہرہ میں بھارتی فوج کی "حفاظت: راحتِ عوام" مشق کا انعقاد
مختلف فرضی حالات پر مبنی مباحثوں اور وار گیمز کے ذریعے ہنگامی صورتحال میں مؤثر ردعمل کے طریقوں پر غور کیا گیا۔
Published : June 5, 2026 at 7:44 PM IST
جموں : مون سون سیزن کے پیش نظر قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کو مزید کامیاب بنانے کے مقصد سے بھارتی فوج نے ضلع راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں "ایکسسرسائز حفاظت: راحتِ عوام" کے نام سے ایک جامع فوجی و سول اشتراکی مشق کا انعقاد کیا۔ دفاعی ترجمان جموں سنیل برتوال نے کہا کہ اس مشق میں بھارتی فوج، سول انتظامیہ، نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف)، اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف)، جموں و کشمیر پولیس، محکمہ صحت، سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ اداروں نے مشترکہ طور پر شرکت کی۔
مشق کا مقصد ہنگامی حالات سے نمٹنے کے منصوبوں کا جائزہ لینا، امدادی ردعمل کے نظام کو جانچنا اور مختلف اداروں کے درمیان باہمی رابطے اور تعاون کو مزید مضبوط بنانا تھادفاعی ترجمان کے مطابق اس مشق کے دوران دریائے توی کے کنارے واقع نشیبی اور حساس علاقوں میں ممکنہ سیلابی صورتحال اور دیگر ہنگامی حالات کی فرضی مشقیں کی گئیں۔ اس کا آغاز ایک مشترکہ ٹیبل ٹاپ ایکسرسائز سے ہوا، جس میں تمام شریک اداروں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ منصوبوں، معیاری عملی طریقہ کار، وسائل کی فراہمی اور بین الادارہ جاتی رابطہ کاری کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا۔
مختلف فرضی حالات پر مبنی مباحثوں اور وار گیمز کے ذریعے ہنگامی صورتحال میں مؤثر ردعمل کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ مشق کی نمایاں سرگرمیوں میں دریائے توی پر مشترکہ سیلابی ریسکیو اور انخلا کا عملی مظاہرہ شامل تھا۔ اس دوران سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز، زخمیوں کے انخلا، کشتیوں کے ذریعے امدادی کارروائیاں، رسیوں کی مدد سے دریا عبور کرنے کی تکنیک اور متاثرہ شہریوں کو محفوظ مقامات اور ریلیف کیمپوں تک منتقل کرنے کے طریقوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ خواتین، بچوں اور بزرگ شہریوں سمیت کمزور طبقات کے تحفظ اور امداد پر خصوصی توجہ دی گئی اسشق کے دوران آفات سے نمٹنے کے خصوصی آلات، لاجسٹک وسائل، ڈرون نگرانی کے نظام اور جدید مواصلاتی ٹیکنالوجی کی نمائش بھی کی گئی، جن کے ذریعے ہنگامی حالات میں فوری معلومات اور مؤثر رابطہ کاری کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
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اس کے علاوہ ایک میڈیکل اور ریلیف کیمپ کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا، جس میں ایڈوانسڈ ڈریسنگ اسٹیشن کے قیام، موبائل میڈیکل ٹیموں کی تعیناتی، طبی انخلا کی مشقوں اور ریلیف کیمپوں کے انتظامی طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا مشق کا مشاہدہ بھارتی فوج کے سینئر افسران، راجوری اور پونچھ کی ضلعی انتظامیہ کے نمائندوں، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، جموں و کشمیر پولیس اور مختلف سرکاری محکموں کے افسران نے کیا۔ اس موقع پر مقامی سرپنچوں، ولیج ڈیفنس گارڈز اور شہریوں نے بھی شرکت کی، جس سے آفات سے نمٹنے میں عوامی شمولیت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔