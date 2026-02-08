ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بھارت-امریکہ تجارتی معاہدے سے سیب کاشت کار پریشان، روزی روٹی کا خوف
بھارت ہر سال 2.5 میٹرک ٹن سیب پیدا کرتا ہے، جو دنیا کے کل سیب کا دو فیصد بنتا ہے۔
Published : February 8, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : February 8, 2026 at 9:53 AM IST
سرینگر: ہمالیائی ریاستوں کے کاشت کاروں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ بھارت-امریکہ عبوری تجارتی فریم ورک کے حصے کے طور پر امریکہ سے پھلوں کی درآمدات انہیں مالی طور پر تباہ کر دے گی۔ دو درجن سے زیادہ کسان تنظیموں کے گروپ، سنیوکت کسان منچ کے کنوینر ہریش چوہان نے کہا کہ یہ ملک کی سیب کی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔
ہماچل پردیش کے کسان رہنما یورپی یونین کے بعد نیوزی لینڈ کے ساتھ بھارت کے تجارتی معاہدے کا حوالہ دے رہے تھے، جسے "تمام سودوں کی ماں" کہا جا رہا ہے، جو درآمدی محصولات کم ہونے کے بعد کسانوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ آزاد تجارتی معاہدوں کے تحت بھارت نے نیوزی لینڈ اور یورپی یونین سے سیب اور دیگر پھلوں پر درآمدی ڈیوٹی کو 50% سے کم کر کے 20% کر دیا ہے۔
چوہان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "سیب سب سے زیادہ فروخت ہونے والا پھل ہے، اور حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ درآمدی محصولات کو 25 فیصد تک کم کر دیا جائے گا۔ کم از کم درآمدی قیمت (MIP) 80 روپے فی کلوگرام ہے۔ بنیادی ریٹ ایم آئی پی ہو گا۔ اس لیے یہ سیب کی معیشت کو تباہ کر دے گا کیونکہ ہم امریکہ یا نیوزی لینڈ کے کسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان تین تجارتی معاہدوں کے تحت بھارتی بازاروں میں درآمد سیب 15-20 روپے فی کلو سستا ہو جائے گا۔"
چوہان نے کہا کہ "امریکہ سے آنے والے سیب کے ایک باکس (20 کلو) پر ابھی جو ڈیوٹی لگتی ہے، اس کی قیمت بھارتی منڈیوں میں 2500-2700 روپے کے درمیان ہے۔ لیکن لینڈنگ اور درآمدی لاگت کو ہٹانے کے بعد یہ آدھی قیمت پر فروخت ہو جائے گا۔ اس سے ہمارے پریمیم سیب کو نقصان پہنچے گا کیونکہ ان کی قیمتیں کافی کم ہو جائیں گی۔ مقامی مارکیٹ میں ہمارے سیب سستے ہو جائیں گے۔"
بھارت 2.5 میٹرک ٹن سیب پیدا کرتا ہے جو کہ دنیا کی کل پیداوار کا دو فیصد ہے۔ اس میں سے کشمیر اکیلے 75 فیصد پیدا کرتا ہے، جس سے سالانہ 12,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدنی ہوتی ہے۔ سیب کی کاشت 200,000 ہیکٹر سے زیادہ ہے، جس میں جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ سیب پیدا کرنے والی اہم ریاستیں ہیں۔ تاہم، سیب کے کسانوں اور ٹریڈ یونینوں نے پیش گوئی کی ہے کہ بھارت کے حالیہ تجارتی معاہدے قیمتوں میں 50 فیصد کمی کا باعث بنیں گے۔
جموں اور کشمیر میں سیب پیدا کرنے والا شعبہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر 700,000 خاندانوں کی مدد کرتا ہے۔ محمد عباس بھارت-امریکہ تجارتی معاہدے کی بنیادی تفصیلات جاننے کے بعد پریشان ہیں، جس سے ان جیسے چھوٹے کسان متاثر ہو رہے ہیں۔ شوپیاں سے سیب کا ایک 35 سالہ کاشتکار عباس 20 کنال کے باغ کے مالک ہیں اور پچھلے سال کے سیلاب سے فصل کی تباہی کے بعد وہ پہلے ہی مقروض ہیں۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہ میرے جیسے کسانوں کو مزید مالی پریشانی میں دھکیل دے گا۔ ہم پہلے ہی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات جیسے کہ فلیش فلڈ، کم برف باری، بارش اور کم پیداوار سے دوچار ہیں۔ ان حالات نے نئی بیماریوں کو جنم دیا ہے، جن کے لیے مہنگی کیڑے مار ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سپرے سے ہماری صحت متاثر ہو رہی ہے، اور اب ہم مالی طور پر بھی نقصان اٹھائیں گے۔"
جمعہ (6 فروری) کو، بھارت اور امریکہ نے باہمی طور پر عبوری تجارتی معاہدے کے لیے ایک فریم ورک کا اعلان کیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ یہ فریم ورک 13 فروری 2025 کو وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے شروع کیے گئے وسیع تر دو طرفہ تجارتی معاہدے (BTA) مذاکرات کے لیے ممالک کے عزم کی تصدیق کرتا ہے، جس میں اضافی منڈیوں تک رسائی اور مزید مضبوط سپلائی چین کی حمایت کے وعدے شامل ہوں گے۔
بیان کے مطابق بھارت تمام امریکی صنعتی اشیا، خوراک، زرعی مصنوعات کی وسیع رینج پر محصولات کو ختم یا کم کر دے گا، بشمول خشک اناج (DDGs)، جانوروں کی خوراک کے لیے سرخ جوار، درختوں کے گری دار میوے، تازہ اور پراسیس شدہ پھل، سویا بین کا تیل، شراب اور اسپرٹ اور دیگر مصنوعات۔
سنیچر کو مرکزی وزیر تجارت پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت-امریکہ کا عبوری تجارتی فریم ورک ڈیری یا دیگر حساس گھریلو مصنوعات کو کوئی چھوٹ فراہم کیے بغیر برآمدی مواقع کو بڑھاتا ہے، جس سے بھارت برآمدات کے لیے تقریباً 30 ٹریلین ڈالر کی امریکی معیشت تک رسائی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی کسانوں کے مفادات کو پوری طرح مدنظر رکھا گیا ہے۔
لیکن یہ یقین دہانی ہماچل پردیش سے لے کر کشمیر تک کے کاشت کاروں کے اندیشوں کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے، جنہیں خدشہ ہے کہ جب درآمدی سیب بھارتی منڈیوں میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے تو ان کی روزی روٹی 50 فیصد تک متاثر ہو گی۔
ایک کسان نے کہا کہ "امریکی سیب ہماری اقسام کی طرح غذائیت سے بھرپور نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہ پالش اور سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ صارفین کے لیے زیادہ دلکش ہوتے ہیں۔"
کشمیری کسانوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر کسانوں کے تحفظ کے لیے درآمدی سیب پر 100 فیصد ڈیوٹی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز یونین کے صدر بشیر احمد بشیر نے ایک خط میں لکھا کہ "ہر سال وادی، ہماچل اور اتراکھنڈ میں سیب کی صنعت کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ایران سے، کبھی امریکہ اور دیگر ممالک سے سیب درآمد کیے جاتے ہیں۔" انہوں نے حکومت سے سیب کاشت کاروں کے مسائل پر توجہ دینے کی اپیل کی۔