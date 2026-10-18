ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بھارتی فضائیہ کا لیہہ سے دہلی تک ہنگامی طبی انخلا، 30 سالہ شدید بیمار شہری کو ایئر لفٹ کیا گیا
دفاعی ترجمان کے مطابق فضائیہ نے تمام چیلنجز کے باوجود مریض کو لیہہ سے پالم پہنچایا، تاکہ اسے مزید طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
Published : October 18, 2026 at 7:02 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) بھارتی فضائیہ ترجمان کے مطابق فضائیہ نے رات کے وقت ہنگامی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے لیہہ سے 30 سالہ شدید بیمار شہری کو اپنے C-130J طیارے کے ذریعے پالم منتقل کیا، جہاں سے مریض کو مزید علاج کے لیے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منتقل کر دیا گیا۔
بھارتی فضائیہ کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق، یہ طبی انخلا مختصر نوٹس پر انجام دیا گیا۔ مشن کے دوران رات کی تاریکی اور دشوار موسمی حالات کے باعث آپریشنل تیاری، پیشہ ورانہ ہم آہنگی اور بروقت کارروائی کی ضرورت تھی۔
دفاعی ترجمان کے مطابق فضائیہ نے تمام چیلنجز کے باوجود مریض کو لیہہ سے پالم پہنچایا، تاکہ اسے مزید طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ بعد ازاں مریض کو ایمس میں مزید علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا۔
دفاعی ترجمان کے مطابق ہ یہ کارروائی بھارتی فضائیہ کی آپریشنل تیاری اور ہنگامی انسانی ضروریات کے دوران فوری ردعمل دینے کی صلاحیت کی عکاس ہے۔ فضائیہ مشکل موسمی حالات اور ناموافق ماحول میں بھی طبی انخلا جیسے اہم انسانی امدادی مشنز انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔