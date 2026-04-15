بھارت کی سب سے بڑی جینیاتی تحقیق میں جموں کشمیر کا اہم کردار، 44 ملین نئی ڈی این اے تبدیلیاں دریافت
جینوم انڈیا اسٹڈی میں ہزاروں جینیاتی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں جس سے بیماریوں کی تشخیص، علاج اور صحت پالیسی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
Published : April 15, 2026 at 8:24 PM IST
سرینگر: بھارت نے انسانی جینیاتی تنوع کا اب تک کا سب سے جامع نقشہ مدون کیا ہے ، جو قومی سطح پر انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور ایک بڑی سائنسی پیش رفت بھی۔ اس نقشے کے لیے ملک بھر کی 83 آبادیوں سے تقریباً 10 ہزار صحت مند افراد کے جینز کی جانچ (سیکوینسنگ) کی گئی، جن میں جموں و کشمیر کے اہم نمونے بھی شامل ہیں۔ کشمیر سے یہ نمونے سرینگر کے شیرِ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (SKIMS) کے ذریعے حاصل کیے گئے۔
یہ تحقیق جموں و کشمیر کو دنیا کے بڑے جینومکس منصوبوں میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر سامنے لاتی ہے اور اس سے بیماریوں کی تشخیص، دواؤں کے استعمال اور عوامی صحت کی پالیسیوں میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔
"این اٹلس آف انڈین جینیٹک ڈائیورسٹی"کے عنوان سے کیے گئے "جینوم انڈیا" کے مطالعہ میں کہا گیا ہے کہ 1.4 ارب سے زائد آبادی کے باوجود بھارت عالمی جینومکس میں کافی حد تک نظر انداز رہا ہے، جس کی وجہ سے درست اور شخصی علاج (پریسیژن میڈیسن) کی ترقی متاثر ہوئی۔
محققین نے اپنی 42 صفحات کی رپورٹ میں لکھا کہ "ہماری یہ تحقیق عالمی جینومکس میں برابری کی ایک بڑی کمی کو پورا کرتی ہے اور ایسی طبی حکمت عملیاں ممکن بناتی ہے جو دنیا کی ایک بڑی آبادی کو فائدہ دیں گی۔"
اس تحقیق میں جموں و کشمیر کے لیے خاص بات یہ ہے کہ SKIMS سرینگر کو اس منصوبے میں مرکزی اداروں میں شامل کیا گیا ہے، جس سے اس خطے کو ایک نمایاں مقام حاصل ہوا ہے۔ کشمیر کے سائنسدانوں نے اس قومی ڈیٹا میں اپنا حصہ ڈالا، جس میں انڈو-یورپی، دراوڑی، آسٹروایشیائی اور تبتی-برمن زبانوں سے تعلق رکھنے والی آبادیوں کے ساتھ قبائلی اور غیر قبائلی گروہ شامل تھے۔
تحقیق میں 12 کروڑ 99 لاکھ سے زائد جینیاتی تبدیلیاں (ویریئنٹس) سامنے آئیں، جن میں سے تقریباً 4 کروڑ 40 لاکھ پہلے کبھی عالمی ڈیٹا میں درج نہیں تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی حیاتیاتی تنوع کا بڑا حصہ اب تک دنیا سے اوجھل رہا ہے۔
محققین کے مطابق انسانی جینیاتی فرق کا ایک بڑا حصہ اب بھی ایسے گروہوں میں موجود ہے جن کا پہلے مطالعہ نہیں ہوا تھا۔ یہ تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ جغرافیہ، زبان، ہجرت اور سماجی روایات جینیاتی ساخت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اس سے شمالی بھارت اور ہمالیائی علاقوں، خاص طور پر جموں و کشمیر میں موروثی بیماریوں کو بہتر سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ایک اہم نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف آبادیوں میں بیماریوں سے جڑی مخصوص جینیاتی تبدیلیاں اور دواؤں کے ردعمل کے اشارے بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں دنیا میں کم مگر بعض بھارتی گروہوں میں زیادہ عام ہیں، جس کی بڑی وجہ رشتہ میں شادیاں (اپنی ہی برادری میں شادی) اور الگ تھلگ رہنا ہے۔
مطالعہ کے مطابق بھارت میں بیماریوں کا بوجھ پورے ملک میں ایک جیسا نہیں بلکہ آبادی کے لحاظ سے مختلف ہے۔ اس کا اثر جموں و کشمیر سمیت پورے ملک پر پڑتا ہے، کیونکہ یہاں اکثر شادیاں مخصوص ذات، علاقے یا برادری کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ اس سے موروثی بیماریوں کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، اسی لیے کیریئر اسکریننگ، نوزائیدہ بچوں کی جانچ اور جینیاتی مشاورت بہت اہم ہو جاتی ہے۔
تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عوامی صحت کے لیے فوری اقدامات انتہائی ضروری ہیں، خاص طور پر آبادی کے مطابق جینیاتی مشاورت اور اسکریننگ کے نظام کو مضبوط بنانا ہوگا۔
ایک اور اہم نتیجہ یہ سامنے آیا کہ یورپی بنیادوں پر بنائے گئے جینیاتی ماڈلز بھارتی آبادی کے لیے درست کام نہیں کرتے۔ مغربی ڈیٹا پر تیار کردہ پیشگوئی کے نظام بھارتیوں، خاص طور پر قبائلی اور دور دراز علاقوں کے لوگوں میں کم مؤثر ثابت ہوئے۔ محققین نے زور دیا کہ "مقامی آبادی کے مطابق جینیاتی وسائل تیار کرنا ضروری ہے تاکہ طبی تشریح سب کے لیے برابر ہو سکے۔"
اسی مقصد کے لیے "جینوم انڈیا" ٹیم نے بھارت کے لیے خاص ایک نیا جینیاتی ماڈل بھی تیار کیا، جو جنوبی ایشیائی آبادیوں کے لیے عالمی ٹولز کے مقابلے میں 45 فیصد تک بہتر ثابت ہوا۔ اس سے آئندہ طبی تحقیق، بیماریوں کی نشاندہی اور کم خرچ جینیاتی مطالعات میں بہتری آئے گی، خاص طور پر جموں و کشمیر جیسے علاقوں میں۔
یہ تحقیق صرف طبی شعبہ تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ بھارت کی آبادی قدیم ہجرتوں، جغرافیائی حالات اور سماجی عوامل سے کیسے بنی۔ خاص طور پر جموں و کشمیر جیسے علاقے جنوبی، وسطی اور مشرقی ایشیا کے درمیان ایک اہم جغرافیائی مقام رکھتے ہیں۔
اپنے ایک اہم نتیجے میں تحقیق کہتی ہے کہ "جینوم انڈیا کے اثرات قومی سرحدوں سے آگے جاتے ہیں اور یہ دنیا کی بڑی آبادی کے لیے بیماریوں، نسل اور علاج کے مطالعے میں مددگار ثابت ہوں گے۔"
