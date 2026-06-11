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ایکسکلوسیو: سندھ طاس معاہدہ کی معطلی کے بیچ کشمیر میں تلبل منصوبے کی بحالی کی تیاریاں تیز
اندس واٹرٹریٹی معطل کیے جانے کے بعد این ایچ پی سی کو تلبل منصوبے کیلیے ڈی پی آر تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔
Published : June 11, 2026 at 2:05 PM IST
سرینگر: ایک اہم پیش رفت کے تحت بھارت نے کشمیر میں دریائے جہلم سے وابستہ تلبل نیوی گیشن پروجیکٹ کے لیے نئی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً چار دہائیوں سے تعطل کا شکار لاک گیٹ منصوبے پر دوبارہ توجہ مرکوز کی جا رہی ہے، جس پر پاکستان نے اعتراض ظاہر کیا تھا۔
ایشیا کی سب سے بڑی صاف پانی کی جھیل وُلر لیک(Wular Lake)میں واقع تلبل یا ولر بیراج پر کام 1987 میں اُو وقت روک دیا گیا تھا، جب پاکستان نے اس کی تعمیر پر اعتراض کیا تھا۔ تاہم 2025 میں پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے 1960 کے اندس واٹر ٹریٹی (Indus Water Treaty) کو معطل کر دیا، جس کے بعد NHPC کو اس منصوبے کی تفصیلی منصوبہ جاتی رپورٹ (DPR) تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے پاس موجود دستاویزات کے مطابق، این ایچ پی سی نے 2025 میں تلبل منصوبے کے لیے تحقیقی ڈرلنگ اور باتھی میٹرک سروے (پانی کی گہرائی کی پیمائش) کے دو ٹینڈر جاری کیے تھے۔ پانی کی تہہ اور گہرائی کا نقشہ تیار کرنے والا سروے مکمل ہو چکا ہے، تاہم ڈرلنگ کا ٹینڈر "انتظامی وجوہات" کی بنا پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔
ذرائع کے مطابق اب این ایچ پی سی خود ہی منصوبے کی ڈی پی آر تیار کر رہی ہے، جس کے بعد تعمیراتی کام دوبارہ شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ این ایچ پی سی کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم، جس کی قیادت ڈائریکٹر پروجیکٹس سنجے کمار سنگھ کر رہے تھے، نے 7 جون کو شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ننگلی علاقے میں واقع تلبل منصوبہ سائٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انجینئروں اور حکام نے ٹیم کو منصوبے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔
این ایچ پی سی کے ایک افسر نے بتایا: "اجلاس میں منصوبے کی موجودہ صورتحال، اہم خصوصیات اور مجوزہ ڈیزائن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔" اس سے قبل اس منصوبے پر جموں و کشمیر حکومت کام کر رہی تھی۔
تلبل نیوی گیشن منصوبہ کیا ہے؟
اصل منصوبے کے تحت 430 فٹ لمبا اور 40 فٹ چوڑا لاک گیٹ یا بیراج تعمیر کیا جانا تھا، جس کی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 0.30 ملین ایکڑ فٹ (0.369 ارب مکعب میٹر) رکھی گئی تھی۔ اس کا مقصد ولر جھیل سے دریائے جہلم میں پانی کے بہاؤ کو منظم کرنا اور آبی نقل و حمل کو آسان بنانا تھا۔
پاکستان کا مؤقف ہے کہ یہ منصوبہ 1960 کے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ معاہدے کے تحت دریائے جہلم، چناب اور سندھ (مغربی دریاؤں) پر پانی ذخیرہ کرنے کی اجازت بھارت کو نہیں ہے۔ اسی اعتراض کے باعث 1987 میں تعمیر شروع ہونے کے دو سال بعد منصوبے پر کام روک دیا گیا تھا۔
سال 2012 میں جموں و کشمیر حکومت نے دوبارہ کام شروع کیا تھا، لیکن ایک دہشت گرد حملے کے بعد منصوبہ پھر تعطل کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے حکام کے درمیان بارہ ادوار کی بات چیت ہو چکی ہے، تاہم کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔
بھارت کا مؤقف رہا ہے کہ یہ ڈھانچہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ جہلم میں آبی نقل و حمل بہتر بنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے، جبکہ ولر جھیل میں قدرتی طور پر پانی ذخیرہ ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔
ایک سینئر انجینئر کے مطابق لاک گیٹ دریائے جہلم میں پانی کے بہاؤ کو بہتر بنائے گا، خاص طور پر بارہمولہ سے نشیبی کے علاقوں میں جہاں اکتوبر سے فروری کے درمیان پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ پانی کے بہاؤ کو منظم کرنے سے اُوڑی کے زیریں حصے میں قائم پن بجلی منصوبوں کو فائدہ پہنچے گا اور سردیوں میں بجلی پیداوار کے لیے مسلسل پانی دستیاب رہے گا۔ اس وقت سردیوں کے دوران جموں و کشمیر میں پن بجلی پیداوار کم ہو کر تقریباً 100 میگاواٹ رہ جاتی ہے۔
ساؤتھ ایشیا نیٹ ورک آن ڈیمز، ریورز اینڈ پیپل کے کوآرڈینیٹر ، ہیمانشو ٹھککر (Himanshu Thakkar) کا کہنا ہے کہ تلبل منصوبے کا بنیادی مقصد دریائے جہلم میں آبی نقل و حمل کو فروغ دینا ہے، اس لیے اس سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔
انہوں نے کہا: "آبی نقل و حمل سے ماہی گیری کے شعبے کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور سال بھر دریا کے بہاؤ کو منظم رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تاہم پانی ذخیرہ کرنے اور نیوی گیشن دو الگ منصوبے ہیں اور دونوں کے مقاصد ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔"
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