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بھارت نے کبھی کسی پر مذہب مسلط نہیں کیا: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا
بین المذاہب کانفرنس میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ کشمیر کی تہذیب، باہمی احترام، رواداری، بھائی چارے اور مشترکہ ورثے کی روشن مثال ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 27, 2026 at 1:39 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ملک کی مذہبی رواداری کی مثال دیتے ہوئے ہفتہ کو کہا کہ بھارت کی تہذیبی شناخت سبھی مذاہب کے احترام، رواداری اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے اصول پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کبھی کسی پر اپنا مذہب مسلط نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے کہا۔
سرینگر کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر (SKICC) میں منعقدہ بین المذاہب کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا: "جب دنیا کے مختلف حصوں سے ظلم و ستم کے شکار لوگ بھارت آئے تو کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو۔ بھارت نے ہمیشہ انہیں یہ پیغام دیا کہ اپنا عقیدہ ساتھ لاؤ اور ہمارے ساتھ مل کر رہو۔"
انہوں نے کہا کہ یہ اجتماع بھارت کی قدیم روایت، دانش، مکالمے، برداشت اور پرامن بقائے باہمی کی عکاسی کرتا ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ قدیم زمانے سے بھارت مختلف فلسفوں، ثقافتوں، مذاہب اور نظریات کا مرکز رہا ہے، جہاں سب کو باہمی احترام کے ساتھ پنپنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا: "یہ وہ سرزمین ہے جہاں انسانیت کو رحم، عزت اور باہمی احترام کے ساتھ جینے کا درس دیا گیا۔" ان کے مطابق بھارت کی تہذیب نے ہمیشہ تنوع کو اختلاف نہیں بلکہ طاقت سمجھا ہے۔
ویدوں کا حوالہ
"دھرم" کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھرم صرف مذہب یا فرقے کا نام نہیں بلکہ راست بازی، فرض اور ان اقدار کا نام ہے جو معاشرے کو مضبوط بناتی ہیں۔ انہوں نے رِگ وید (Rigved) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں ایک ایسے واحد خدا کا ذکر ہے جو پوری انسانیت کا ہے۔
اتھرو وید کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں زمین کو ایک ایسے مشترکہ گھر کے طور پر بیان کیا گیا ہے جہاں مختلف عقائد اور روایات کے ماننے والے امن کے ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں اسے بھارتیت کہتا ہوں۔ صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اسی جذبے کو ہندوستان کی اصل روح قرار دیا تھا۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بھارتی تہذیب ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ کوئی بھی انسان دوسرے سے برتر یا کمتر نہیں اور پوری انسانیت ایک ہی خاندان ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ ہمیشہ قائم رہتا ہے جبکہ تنوع خدا کی ایک نعمت ہے۔
منوج سنہا نے جموں و کشمیر کو بھارت کے تہذیبی ورثے کا تاج قرار دیتے ہوئے کہا کہ "کشمیریت، بھارتیت کی ان اقدار کی عکاس ہے جن میں ہمدردی، بقائے باہمی، رواداری اور باہمی احترام شامل ہیں۔ یہی اقدار قدیم زمانے سے کشمیر کی مشترکہ تہذیب کی بنیاد رہی ہیں اور آج بھی یہاں کے سماجی ڈھانچے کی پہچان ہیں۔"
برصغیر میں اسلام کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے اس کا خیرمقدم تصادم کے بجائے مکالمے، ثقافتی تبادلے اور علمی تعاون کے ذریعے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی دور میں کئی سنسکرت کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، جس سے مختلف تہذیبوں کے درمیان علم کا تبادلہ ممکن ہوا۔
بھگوت گیتا کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "خدا ہر اس شخص کی عبادت قبول کرتا ہے جو کسی بھی شکل میں اس کی عبادت کرے، جو اس بات کی علامت ہے کہ مختلف راستے آخرکار ایک ہی سچائی تک پہنچتے ہیں۔"
صوفی بزرگ امیر خسرو
انہوں نے کہا مزید کہ ظلم و ستم کا شکار لوگوں کو ان کا مذہب تبدیل کرائے بغیر پناہ دینا ہمیشہ سے بھارتی تہذیب کی نمایاں خصوصیت رہی ہے۔ اردو زبان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "کئی مؤرخین کے مطابق اردو کو ایک وقت میں ہندی کہا جاتا تھا اور انیسویں صدی میں اسے موجودہ شناخت ملی۔ امیر خسرو کو بھارت کی مشترکہ تہذیب اور ادبی ورثے میں نمایاں کردار ادا کرنے کا سہرا دیا۔"
انہوں نے کہا کہ جب دنیا کے کئی حصے جنگ، عدم برداشت اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں تو بھارت کی تہذیبی دانش دنیا کے لیے امید اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ انہوں نے نالندہ یونیورسٹی کو دنیا کے عظیم ترین علمی مراکز میں شمار کیا اور مغل بادشاہ اکبر کی جانب سے مختلف مذاہب کے درمیان مکالمے کو فروغ دینے کی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔
سکھ مذہب
لیفٹیننٹ گورنر نے گرو نانک دیو، یوگنی للیشوری سمیت کئی بزرگوں اور روحانی شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیا جن کی تعلیمات نے کشمیر میں مذہبی ہم آہنگی اور انسانی بھائی چارے کو مضبوط بنایا۔ انہوں نے کہا کہ "کشمیر، بھارت کے مشترکہ روحانی ورثے کی علامت ہے، جہاں مندر، مساجد، زیارت گاہیں، گردوارے اور گرجا گھر باہمی احترام اور بقائے باہمی کی مثال بن کر ایک ساتھ موجود ہیں۔"
محرم کے پرامن انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اس بات کے لیے پُرعزم ہے کہ تمام مذہبی تقریبات عزت، وقار اور ہم آہنگی کے ساتھ منعقد ہوں۔
امرناتھ یاترا
انہوں نے اعلان کیا کہ بعد ازاں شری امرناتھ یاترا کے انتظامات کا جائزہ لینے اور یاترا کے پرامن اور محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا۔
کشمیری کہاوت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "خدا ایک ہے، اگرچہ لوگ اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، اس لیے انسانیت کی مشترکہ روحانی اقدار کو ہر قسم کی تقسیم پر غالب آنا چاہیے۔"
مہاتما گاندھی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الفاظ کی اصل اہمیت اسی وقت ہوتی ہے جب وہ ہمارے عمل میں بھی نظر آئیں۔ انہوں نے کہا، "ہم جو بھی کہیں، اسے اپنے عمل سے ثابت بھی کریں، ورنہ الفاظ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔"
آخر میں منوج سنہا نے امید ظاہر کی کہ بین المذاہب مکالمے سے نکلنے والا پیغام جموں و کشمیر کے عوام کو باہمی اعتماد بڑھانے، ہم آہنگی کو فروغ دینے اور امن کے ساتھ سب کی شمولیت پر مبنی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی ترغیب دے گا۔
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