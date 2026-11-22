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انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر: کشمیری کاریگر نے ’کانی شال‘ بُننے کے ہنر کا مظاہرہ کر کے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی
برسوں کی محنت کے بعد کسی فن پارے کی قیمت 50 لاکھ روپے تک پہنچ سکتی ہے۔
Published : November 22, 2026 at 8:00 PM IST
نئی دہلی: شمالی کشمیر کے بارہمولہ سے تعلق رکھنے والے کاریگر محمد شفیع کے لیے ’کانی شال‘ محض اوڑھنے کا کوئی عام کپڑا نہیں ہے۔ ان کے کچھ نمونوں کی قیمت 50 لاکھ روپے تک ہوتی ہے اور انہیں بُننے میں تین سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔
انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر 2026 میں جموں و کشمیر کے پویلین میں، ان کا اسٹال خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں نہ صرف یہ بیش قیمت شالیں فروخت کی جاتی ہیں، بلکہ یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ انہیں کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔
شافی نے بتایا کہ ایک عام ڈیزائن والی شال کی تیاری میں تقریباً چھ ماہ لگتے ہیں، جبکہ پیچیدہ اور باریک ڈیزائن والی شالیں تیار ہونے میں دو سے تین سال کا عرصہ لے سکتی ہیں۔ شفی نے کہا، "ان شالوں کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ ان پر ڈیزائن محض چھاپے نہیں جاتے، بلکہ انہیں دھاگوں کی مدد سے بُنا جاتا ہے۔ ہر شال کی تیاری کے لیے صبر اور مہارت درکار ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے تیار کیے جانے والے مفلر اور چادریں بھی اسی تکنیک سے بنائی جاتی ہیں۔"
برسوں کی محنت کے بعد کسی فن پارے کی قیمت 50 لاکھ روپے تک پہنچ سکتی ہے جو کہ حیران کن ہے، جبکہ اس کی قیمت کا آغاز 1 لاکھ روپے سے ہوتا ہے۔ آئی آئی ٹی ایف میں کشمیری دستکار کا اسٹال جس چیز کی بدولت نمایاں نظر آتا ہے، وہ شالیں تیار کرنے کے عمل کا براہِ راست مظاہرہ ہے۔
یہ مظاہرہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ کانی پشمینہ کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ شفیع نے کہا میں چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل اس ہنر کو سیکھے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے دیکھنے والوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے ان شالوں کے بارے میں سن تو رکھا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کس طرح تیار کی جاتی ہیں۔
شفیع نے بتایا کہ ان شالوں کی تیاری میں کسی قسم کی مشینری کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے کاریگر بُنائی کے لیے چھوٹی چھڑیاں استعمال کرتے ہیں جنہیں 'کانی' کہا جاتا ہے۔ ان کی مدد سے وہ پشمینہ کے دھاگوں کو آپس میں بُن کر دلکش ڈیزائن تخلیق کرتے ہیں۔ ڈیزائن کی پیچیدگی اور بُنائی میں لگنے والا وقت، نیز اس میں استعمال ہونے والا مواد، قیمت کا تعین کرتے ہیں۔
شفیع نے بتایا کہ اگرچہ پہلے شالوں میں کلاسیکی اور روایتی نمونے (موٹف) ہوا کرتے تھے، لیکن اب جدید ذوق کے مطابق نئے ڈیزائن تیار کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ اب ڈیزائن کمپیوٹر کی مدد سے بھی تیار کیے جاتے ہیں، لیکن شالوں کی بُنائی مکمل طور پر ہاتھ سے کی جاتی ہے۔ ان ڈیزائنوں میں ایسے لوگو اور نام شامل کیے گئے ہیں جو کشمیر کی شناخت کی نمائندگی کرتے ہیں۔
کانی پشمینہ نہ صرف اپنے پیچیدہ ڈیزائنوں کی وجہ سے، بلکہ اپنی نرم ساخت کے باعث بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شافی نے کہا کہ اس کی غیر معمولی نرمی اسے استعمال کرنے والوں کے لیے ایک آرام دہ تجربہ یقینی بناتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ کانی شال کی ابتدا کشمیر کے ضلع بڈگام کے گاؤں ’کنی ہامہ‘ سے ہوئی اور یہ کئی صدیوں کے دوران ارتقا پذیر ہوتی رہی ہے۔
خیال کیا جاتا ہے کہ کشمیر کے حکمران سلطان زین العابدین کے 15ویں صدی کے دورِ حکومت میں شال کی صنعت کو خاص طور پر فروغ ملا، جبکہ مغل حکمرانوں نے بھی اس ہنر کی ستائش کی ہے۔ کانی جو لکڑی کی چھوٹی سلاخوں یا نلکیاں کے لیے ایک کشمیری نام ہے پر بُنکر مختلف رنگوں کے دھاگے لپیٹتے ہیں تاکہ دلکش ڈیزائن تیار کیے جا سکیں۔