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بھارت کی نظریں 6G پر، مگر کشمیر کے مختلف علاقوں میں بنیادی موبائل رابطہ بھی خواب بن گیا
پلوامہ میں ناقص موبائل نیٹ ورک سے عوام پریشان ہیں اور اس کے سبب طلبہ کی تعلیم اور ہنگامی خدمات متاثر ہو رہی ہیں۔
Published : October 14, 2026 at 10:29 AM IST
سنگروانی( سید عادل مشتاق): ایک طرف بھارت جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں تیزی سے ترقی کرتے ہوئے 6G ٹیکنالوجی کی جانب بڑھ رہا ہے، وہیں دوسری طرف کشمیر کے کئی دور دراز علاقوں میں لوگ آج بھی بنیادی موبائل رابطے کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کا سنگروانی علاقہ بھی ناقص موبائل نیٹ ورک کی وجہ سے شدید مشکلات سے دوچار ہے۔
علاقے میں قابلِ اعتماد موبائل سروس دستیاب نہ ہونے کے باعث مقامی باشندوں کو فون کال کرنے اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں بنیادی مواصلاتی سہولیات کی عدم دستیابی نے مقامی آبادی کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے اور اس صورتحال نے دور دراز علاقوں میں ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی دستیابی پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
ضلع پلوامہ کے صدر مقام سے تقریباً 19 کلومیٹر دور واقع سنگروانی قدرتی حسن، سرسبز جنگلات، آبی وسائل اور دلکش مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ سیاحت کے وسیع امکانات رکھنے والا یہ علاقہ سیاحتی نقشے پر نمایاں مقام حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم موبائل نیٹ ورک کی ناقص سہولیات مقامی باشندوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔
مقامی سطح پر علاقے کو سیاحتی مرکز کے طور پر فروغ دینے اور سیاحوں کو راغب کرنے کی کوششوں کے باوجود بنیادی مواصلاتی سہولیات کی کمی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔
سنگروانی میں تقریباً چار سرکاری اسکول قائم ہیں، جہاں مقامی اور دور دراز علاقوں سے آنے والے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تاہم، موبائل نیٹ ورک کی عدم دستیابی یا ناقص کارکردگی کے باعث طلبہ آن لائن تعلیمی مواد، ڈیجیٹل لائبریریوں اور انٹرنیٹ پر دستیاب دیگر تعلیمی وسائل سے بھرپور استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔
ایک ایسے وقت میں جب ملک بھر میں ڈیجیٹل تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے اور طلبہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے علم و معلومات حاصل کر رہے ہیں، سنگروانی کے طلبہ کو ان سہولیات تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس صورتحال سے ان کے تعلیمی مواقع متاثر ہونے اور دوسرے علاقوں کے طلبہ کے مقابلے میں پیچھے رہ جانے کا خدشہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔
مقامی رہائشی شبیر احمد کوہلی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں بھی سنگروانی کے کئی علاقے ناقص موبائل نیٹ ورک کی وجہ سے ڈیجیٹل دنیا سے کٹے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ عام حالات میں فون کال اور انٹرنیٹ کے استعمال میں مشکلات پیش آتی ہیں، جبکہ ہنگامی صورتحال میں یہ مسئلہ مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق، طبی ایمرجنسی کے دوران ایمبولینس یا دیگر متعلقہ خدمات سے رابطہ قائم کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لوگوں کو مدد حاصل کرنے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے۔
شبیر احمد کوہلی نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ اس دیرینہ مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری اقدامات کیے جائیں، تاکہ علاقے کے لوگوں کو قابلِ اعتماد موبائل اور مواصلاتی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ قبائلی سماجی کارکن اور مقامی رہائشی دانش علی نے بھی علاقے میں ناقص موبائل نیٹ ورک پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے بارہا رجوع کرنے کے باوجود یہ مسئلہ تاحال حل نہیں ہو سکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ترقی کے اس دور میں مقامی باشندوں، خصوصاً طلبہ، کو پیچھے نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق، تعلیمی مواد کا ایک بڑا حصہ اب انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، لیکن ناقص نیٹ ورک طلبہ کو ان سہولیات سے محروم رکھتا ہے۔دانش علی نے مزید کہا کہ ڈیجیٹل تعلیمی وسائل تک رسائی نہ ہونے سے سنگروانی کے طلبہ کے لیے جدید تعلیمی مواقع سے فائدہ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، جس کے باعث انہیں دیگر علاقوں کے طلبہ کے مقابلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
مقامی باشندوں نے جموں و کشمیر حکومت، ضلع انتظامیہ پلوامہ اور متعلقہ ٹیلی کام کمپنیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ سنگروانی میں موبائل نیٹ ورک کی ناقص سہولیات کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے اور علاقے میں نیٹ ورک انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔
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عوام کا کہنا ہے کہ جب ملک جدید مواصلاتی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ترقی کی جانب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو دور دراز علاقوں کے باشندوں کو بھی بنیادی موبائل رابطے، انٹرنیٹ، ڈیجیٹل تعلیم اور ہنگامی خدمات تک قابلِ اعتماد رسائی فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔