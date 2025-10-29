ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مشرقی لداخ میں بھارت چین آمنے سامنے! لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے متعلق ہوئے فوجی مذاکرات
دونوں فریقوں نے اعلیٰ سطحی فوجی گفتگو کے دوران وزیراعظم مودی اور چینی صدر کے فیصلے کے مطابق بات چیت جاری رکھنے پر زور دیا۔
Published : October 29, 2025 at 1:19 PM IST
نئی دہلی: وزارت خارجہ نے بدھ کے روز کہا کہ ہندوستان اور چین کی فوجوں نے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول (ایل اے سی) کے ساتھ امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے پر مرکوز اعلیٰ سطحی فوجی مذاکرات کا ایک نیا مشاورتی دور منعقد کیا۔
وزارت نے کہا، "ہندوستان-چین کور کمانڈر سطح کی میٹنگ کا 23واں دور 25 اکتوبر 2025 کو چشول-مولڈو سرحدی کراسنگ پوائنٹ پر منعقد ہوا تھا۔" اس میں مزید کہا گیا ہے کہ 19 اگست 2025 کو ہونے والے خصوصی نمائندہ مذاکرات کے 24ویں دور کے بعد مغربی سیکٹر میں جنرل سطح کے میکانزم کی یہ پہلی میٹنگ تھی۔
"بات چیت ایک دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں ہوئی تھی۔ دونوں فریقوں نے اکتوبر 2024 میں کور کمانڈر سطح کی میٹنگوں کے 22ویں دور کے بعد ہونے والی پیشرفت کو نوٹ کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ہندوستان چین سرحدی علاقوں میں امن و سکون برقرار رکھا گیا ہے۔
زمینی مسائل کو حل کرنے کے لیے موجودہ میکانزم کا استعمال
دونوں فریقوں نے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے سرحد کے ساتھ کسی بھی زمینی مسائل کو حل کرنے کے لیے موجودہ میکانزم کا استعمال جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔" چین کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ دونوں فریقین نے چین بھارت سرحد کے مغربی حصے کے انتظام پر فعال اور گہرائی سے تبادلۂ خیال کیا۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے فیصلے کے مطابق بات چیت اور مواصلات کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے، "انہوں نے دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے کی رہنمائی کے تحت فوجی اور سفارتی چینلز کے ذریعے رابطے اور بات چیت جاری رکھنے اور چین بھارت سرحدی علاقوں میں مشترکہ طور پر امن و استحکام کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔"
درجنوں ہندوستانی فوجی مارے گئے
واضح رہے کہ مشرقی لداخ کا تنازعہ بھارت اور چین کے درمیان قدیم تنازعہ ہے۔ یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول (LAC) کے ساتھ ایک سرحدی تنازعہ ہے۔ یہ تنازعہ 2020 میں وادیٔ گلوان میں ایک پرتشدد تصادم کے بعد بڑھ گیا تھا، جس میں 20 ہندوستانی فوجی مارے گئے تھے۔
اس تنازعہ نے ہندوستان اور چین کے درمیان کئی علاقوں میں کشیدگی کو جنم دیا۔ تاہم، دونوں ممالک نے حال ہی میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے میں فوجیوں کی واپسی اور گشت کا دوبارہ آغاز شامل تھا۔