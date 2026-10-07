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جموں میں انڈیا بلاک کا احتجاج، چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ
اپوزیشن رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ حذف کیے گئے ووٹروں کے نام بحال کیے جائیں اور انتخابی عمل میں مکمل شفافیت یقینی بنائی جائے۔
Published : October 7, 2026 at 7:18 PM IST
جموں: (اشرف گنائی) انڈیا بلاک میں شامل سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بدھ کے روز جموں میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے عمل پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا۔
احتجاج کے دوران کانگریس، نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجی رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ ووٹر فہرستوں کی نظرثانی کے عمل میں شفافیت کا فقدان ہے اور اس کے نتیجے میں حقیقی ووٹروں کے نام فہرستوں سے خارج ہونے کا خدشہ ہے۔
اپوزیشن رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ حذف کیے گئے ووٹروں کے نام بحال کیے جائیں اور انتخابی عمل میں مکمل شفافیت یقینی بنائی جائے۔ انڈیا بلاک کے رہنماؤں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانے، خصوصی جامع نظرثانی کے عمل کو واپس لینے اور ووٹر فہرستوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کی غیر جانب دارانہ جانچ کا مطالبہ بھی کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جمہوری نظام میں آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اور کسی بھی شہری کو اس کے حقِ رائے دہی سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔
واضح رہے کہ سی ای سی گیانیش کمار اور ایس آئی آر کے خلاف ملک کے کئی حصوں میں مسلسل احتجاج ہو رہا ہے۔ ادھر دہلی میں جنتر منتر پر راہول گاندھی اور پرنکا گاندھی کے علاوہ دیگر اپوزیشن رہنما احتجاج کر رہےہیں۔ اپوزیشن رہنما گیانیش کمار کے استعفی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جنتر منتر سے کئی رہنماؤوں کو حراست میں لیا گیا۔