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سی ای سی اور بی جے پی حکومت کے خلاف سری نگر میں انڈیا اتحاد کا مشترکہ احتجاج، گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ
مظاہرین نے مین روڈ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 10, 2026 at 3:08 PM IST
سری نگر: (جاوید احمد ڈار) سرینگر میں آج کانگریس، نیشنل کانفرنس (این سی) اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) پر مشتمل انڈیا اتحاد کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ملک گیر مہم جمہوریت بچاؤ ہفتہ اور ووٹ بچاؤ، دیش بچاؤ کے تحت مشترکہ احتجاج کیا۔
اس دوران مظاہرین نے کانگریس ہیڈکوارٹر سے مارچ نکالنے کی کوشش کی، تاہم وہاں بڑی تعداد میں تعینات پولیس اہلکاروں نے انہیں روک دیا۔ پولیس نے مظاہرین کو پیچھے دھکیل دیا، جس کے بعد انہوں نے دفتر کے احاطے میں علامتی احتجاج کیا۔ انڈیا اتحاد کے مظاہرین کے ہاتھوں میں کانگریس، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے پرچم تھے۔
کانگریس رہنماؤں نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر آئین اور جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا۔ احتجاج کے دوران کانگریس کے ایک رہنما عادل فاروق نے کہاکہ ”آج ہم نے مشترکہ طور پر پُرامن احتجاج کیا۔ جموں و کشمیر سے کنیا کماری تک ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہے کہ گنیش کمار، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو اپنے عہدوں سے ہٹ جانا چاہیے۔”
رہنماؤں نے دہلی میں عائد پابندیوں پر بھی تنقید کی، جن میں نقل و حرکت اور انٹرنیٹ خدمات پر قدغنیں شامل ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جمہوری آزادیوں کو خطرات لاحق ہیں۔
انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے ملک بھر کے عوام سے اپیل کی کہ وہ آئین اور جمہوری اداروں کے تحفظ کے لیے متحد ہوجائیں۔جبکہ انہوں نے مانگ کی ہے کہ ملک میں نیا صآف ستھرا الیکشن ہونا چاہے جس سے ملک کی جمہوریت کو تقویت پہنچے۔