رکن اسمبلی شبیر کلے نے پھر دہرایا ’گریٹر کشمیر‘ کا مطالبہ
شبیر کلے نے دلیل دی کہ ’’کشمیر صرف وادی ہی نہیں، بلکہ خطہ چناب اور پیر پنجال کا نام ہے۔‘‘
جموں : جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع سے منتخب رکن اسمبلی (MLA) ایڈووکیٹ شبیر احمد کلے نے ایک بار پھر جموں کو علیحدہ کیے جانے کی مانگ کی حمایت کی تاہم انہوں نے ’گریٹر کشمیر‘ کو جموں سے علیحدہ کیے جانے کی حمایت کی۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں شبیر کلے نے جموں و کشمیر کے سیاسی و انتظامی ڈھانچے پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ’’گریٹر کشمیر‘‘ کے حق میں پُرجوش دلیل پیش کی۔ انہوں نے ’گریٹر کشمیر‘ کا مطالبہ، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے بعض رہنماؤں کی جانب سے جموں کے لیے علیحدہ ریاست کے مطالبے کے ردعمل میں کیا۔
جموں و کشمیر اسمبلی کے احاطے میں ای ٹی وی بھارت کے نمائندے محمد اشرف گنائی کے ساتھ بات کرتے ہوئے شبیر احمد کلے نے کہا کہ ’’اگر جموں کے لوگ الگ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں چار اضلاع تک ہی محدود رکھا جائے۔‘‘ ان کا کہنا تھا کہ ’’چناب ویلی اور خطہ چناب کے راجوری و پونچھ اضلع کو ایک وسیع تر کشمیری سیاسی و انتظامی تصور کا حصہ ہونا چاہیے، جبکہ جموں کو اس کی اپنی سمت میں ہی چھوڑ دیا جانا چاہیے۔‘‘
انہوں نے لداخ کی مثال دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ’’مستقبل میں جموں کے لوگ بھی لداخ کے لوگوں کی طرح روئیں گے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ سیاسی فیصلوں کے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں۔ شبیر کلے نے کہا کہ ’’اگر جموں کے چند لوگ الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں تو انہیں یاد رکھنا ہوگا کہ راجوری، پونچھ، ڈوڈہ اور کشتواڑ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ’’جموں کے چند اضلاع کے لوگ ہی جموں میں الگ رہیں۔‘‘
ایم ایل اے نے جموں اور کشمیر - دونوں خطوں - کے درمیان معاشی انحصار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ’’کشمیری عوام چھ ماہ کے دوران جموں میں تقریباً پندرہ ہزار کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر اخراجات لاکھوں میں ہوتے ہیں۔‘‘ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت قریب اٹھارہ ہزار کشمیری خاندان جموں میں مقیم ہیں، جس سے جموں کی معیشت کو تقویت ملتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ’’ریاستی درجہ کے بارے میں فیصلہ حکومت ہند کو کرنا ہے۔‘‘ تاہم ان کا مطالبہ ’’گریٹر کشمیر‘‘ کا ہے جو بھارت کا ہی حصہ ہوگا اور جہاں کشمیری عوام اپنے طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔
کشمیری پنڈتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آزاد رکن اسمبلی نے کہا کہ ’’کشمیری پنڈت ہمارے بھائی ہیں اور انہیں کشمیر میں ہی رہنا چاہیے، بطور کشمیری ہم اپنے ہندو بھائیوں سے محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں۔‘‘
