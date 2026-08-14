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ترال میں پہلی مرتبہ پولیس اسٹیشن سے باہر ہو رہی ہے یوم آزادی کی تقریب
یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر سب ضلع میں بھی جموں کشمیر پولیس نے سکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔
Published : August 14, 2026 at 6:10 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) وادی کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح ترال میں یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب کی بار پہلی مرتبہ پولیس اسٹیشن کے بجائے سپورٹس گراؤنڈ بجہ ونی میں منعقد ہو رہی ہے، جہاں تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔
یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر سب ضلع میں بھی جموں کشمیر پولیس نے سکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ بدھ کے روز ضلع کے مختلف علاقوں میں گاڑیوں کی چیکنگ اور اچانک تلاشی کا عمل تیز کر دیا گیا، جبکہ اہم شاہراہوں، داخلی و خارجی راستوں اور حساس مقامات پر ناکہ بندی بھی بڑھا دی گئی ہے۔
پورے علاقے میں سیکورٹی مزید سخت، گاڑیوں، راہگیروں کی تلاشی لی جا رہی ہے ۔ پولیس اہلکاروں نے گاڑیوں، راہگیروں، مسافروں کی تلاشی لی، جبکہ شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ چیکنگ کے دوران سکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ سکیورٹی انتظامات میں اضافے کو جنوبی کشمیر میں پیش آنے والے حالیہ دہشت گردانہ واقعات کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔
گزشتہ ماہ اننت ناگ میں ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل کو مبینہ طور پر دہشت گردانہ حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 31 جولائی کو کولگام کے کیلم علاقے میں دو غیر مقامی مزدوروں پر فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں مزدوروں کی موت ہوگئی۔ علاوہ ازیں 26جنوری اور 15اگست سے قبل اس طرح کے سیکورٹی انتظامات ہر سال انجام دیے جاتے ہیں۔
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