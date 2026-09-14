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جموّں خطے میں پہلی بار سیمنٹ کی ریل کے ذریعے ترسیل، انڈینٹ جاری
شمالی ریلوے نے جموں سے وادی کشمیر تک پہلی بار سیمنٹ کی ریل کے ذریعے ترسیل کا آغاز کر کے تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔
Published : September 14, 2026 at 7:11 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) شمالی ریلوے کے جموں خطے نے مال برداری کے شعبے میں ایک اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے، پہلی بار سیمنٹ کی ریل کے ذریعے ترسیل کے لیے انڈینٹ جاری کیا ہے۔ اس کے تحت شہید کیپٹن سنیل کمار چودھری کٹھوعہ ریلوے اسٹیشن سے اننت ناگ ریلوے اسٹیشن تک سیمنٹ کی کھیپ ریل کے ذریعے پہنچائی جائے گی۔ جموں خطے کی بزنس ڈیولپمنٹ یونٹ کی جانب سے صنعتی شعبے کے ساتھ مسلسل رابطے اور مال برداری کو فروغ دینے کی کوششوں کے نتیجے میں 'گنپتی سیمنٹ کٹھوعہ' کے ساتھ متعدد دور کی بات چیت کی گئی، جس کے بعد کمپنی کو اپنی مصنوعات ریل کے ذریعے کشمیر وادی تک پہنچانے کے لیے آمادہ کیا گیا۔
ریلوے ترجمان کے مطابق، جموں ڈویژن میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سیمنٹ کی لوڈنگ اور ایک ریلوے اسٹیشن سے (کشمیر وادی کے) دوسرے ریلوے اسٹیشن تک اس کی ترسیل ریل کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی کٹھوعہ سے اننت ناگ کے درمیان ایک نیا 'اوریجن۔ڈیسٹینیشن' جوڑا بھی قائم ہوا ہے۔ اس سلسلے میں شہید کیپٹن سنیل کمار چودھری کٹھوعہ ریلوے اسٹیشن سے اننت ناگ ریلوے اسٹیشن تک ایک بی سی این ریک کا انڈینٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں سیمنٹ کے تھیلے لادے جائیں گے۔ ریلوے کے مطابق، 14 ستمبر سے سیمنٹ کی لوڈنگ شروع کی جائے گی۔ کمپنی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کشمیر وادی میں مارکیٹ کی طلب کے مطابق، مستقبل میں اس مال برداری کو مسلسل جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی مقدار میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اس اقدام سے وادیِ کشمیر میں تعمیراتی سامان کی فراہمی کے لیے ریل ٹرانسپورٹ کے استعمال کو مزید فروغ ملنے کی توقع ہے۔
جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر، اچت سنگھل نے اس کامیابی کو ڈویژن کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پہلی بار سیمنٹ جیسی نئی مال برداری کا ڈویژن سے جڑنا، فریٹ مارکیٹنگ ٹیم کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کا مقصد تاجروں کے لیے نقل و حمل کا زیادہ کفایتی، محفوظ اور ماحول دوست ذریعہ فراہم کرنا ہے۔ شہید کیپٹن سنیل کمار چودھری کٹھوعہ سے اننت ناگ تک شروع ہونے والا یہ نیا روٹ، مستقبل میں کشمیر وادی میں تعمیراتی سامان کی فراہمی کے لیے ایک اہم کڑی ثابت ہو سکتا ہے۔