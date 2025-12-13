ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی میں سیب کے باغات کو جلانے اور کاٹنے کا بڑھتا رجحان، کسانوں میں بے چینی اور تشویش کا باعث
جموں وکشمیرکی معیشت میں سیب کی کاشت ریڑھ کی ہڈی سمجھاجاتا ہے،لیکن کسان کی سال بھرکی محنت کوکچھ بےضمیر لوگ خاک میں ملا رہے ہیں
Published : December 13, 2025 at 5:35 PM IST
شوپیاں (میر اشفاق ): وادی کشمیر خاص کر جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران شر پسند عناصر نے ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات میں تباہی مچا کر باغبانوں کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ نامعلوم افراد رات کے اندھیرے میں قیمتی ہائی ڈینسٹی پلانٹس کو کاٹ ڈالتے ہیں یا پودوں کو نکال کر چوری کر تے ہیں۔ ایسے واقعات نے نہ صرف کسانوں کی برسوں کی محنت کو ضائع کیا ہے بلکہ ان کی معاشی بنیاد کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔
اگرچہ خطے کی سیب کی صنعت پہلے ہی بگڑتے موسمی حالات،مارکیٹ میں عدم استحکام اور لاجسٹک مسائل کا سامنا کر رہی ہے، ایسے میں یہ واقعات باغبانی کے لیے ایک نئے اور خطرناک رجحان کی نشاندہی کر رہے ہیں۔
حالیہ دنوں جنوبی کشمیر کا کیلر شوپیاں اور لیرو کولگام علاقے ان واقعات کی زد میں آئے ہیں، جہاں درجنوں ہائی ڈینسٹی پودوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کسانوں کی برسوں کی محنت کو لمحوں میں خاک میں ملا دیا گیا۔حالیہ دنوں میں شوپیاں کے امام صاحب علاقہ میں ایک غریب کسان کے تقریبا سات سو سیب کی پیٹیاں جلا دی گئیں۔
حالانکہ یہ ابتدائی واقعات نہیں ہیں، اس سے قبل بھی جنوبی اور شمالی کشمیر کے کئی علاقوں میں ہائی ڈینسٹی اور روایتی ( ٹریڈشنل ) باغات کو کاٹ کر شدید نقصان پہنچایا گیا ،وہیں کئی جگہوں پر آتشزدگی کے واردات میں سیب کا اسٹاک اور باغات کو زبردست نقصان پہنچایا گیا۔جس سےنہ صرف کسانوں کی برسوں کی محنت بلکہ مجموعی طور پر کروڑوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔
کیلر شوپیاں کے عبدالرشید وانی ان متاثرہ کسانوں میں شامل ہیں جن کے درجنوں ہائی ڈینسٹی پودے نامعلوم افراد نے کاٹ ڈالے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ چار بیٹیوں کے باپ ہیں اور انہوں نے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا فروخت کرکے یہ باغ اس امید پر بنایا تھا کہ مستقبل میں یہ ان کی آمدنی کا مضبوط ذریعہ بنے گا اور وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ لیکن تخریب کار عناصر نے ان کی یہ تمام کوششیں ایک ہی رات میں تباہ کردیئے، جس سے ان کا پورا خاندان شدید صدمے میں ہے۔ وہ پہلے سے ہائپرٹینشن کے مریض ہیں اور ایک بار انہیں اسٹروک بھی آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "اگر عامر منظور بروقت میری مدد کے لئے آگے نہ آتے،تو شاید میرا زندہ رہنا مشکل تھا،ان کی بدولت میرا حوصلہ دوبارہ بلند ہوا ہے۔ وانی نے مزید کہا کہ انہیں پوری امید ہے کہ پولیس اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے گی، مجرموں کو بے نقاب کر کے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائے گی۔
اس مایوس کن صورتحال میں شوپیاں کے نوجوان عامر منظور نے انسانی ہمدردی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے متاثرہ کسانوں کی مدد کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے عبدالرشید وانی کی مدد کی اور اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی نرسری سے متاثرہ کسانوں کو مفت ہائی ڈینسٹی پودے فراہم کریں گے بطور ٹرینر ،ان پودوں کی مکمل مینٹننس اور دیکھ بھال کھاد اور ادویات کا خرچہ بھی خود برداشت کریں گے تاکہ غریب کسان دوبارہ مضبوط بنیادوں پر کھڑے ہو سکیں۔انہوں نے عبدالرشید کے باغ میں درجنوں نئے پودے لگا کر ان کے باغ کو دوبارہ بحال کر دیا ۔
عامر کا کہنا ہے کہ ایک کسان اپنی زندگی کی جمع پونجی باغ پر لگا دیتا ہے، مگر چند بے ضمیر افراد لمحوں میں ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسانیت کا تقاضا ہے کہ مشکلات میں پھنسے کسانوں کی مدد کی جائے۔عامر نے کسانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے باغات کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے سی سی ٹی وی نصب کریں۔
کسانوں میں تشویش اور غیر یقینی کی فضا:
باغات پر حملوں نے کسانوں میں عدم تحفظ کی فضا پیدا کر دی ہے۔ کئی کسان راتوں کو جاگ کر باغ کی نگرانی کرنے پر مجبور ہیں۔ نوجوان نسل بھی باغبانی کے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے اور ان واقعات نے ہارٹیکلچر سے روزگار کمانے والے نوجوانوں کو شدید دلبرداشتہ کر دیا ہے۔
شوپیاں کے رہنے والے نوجوان کاشتکار، بلال احمد تانترے کا کہنا ہے کہ رواں برس کا کیلنڈر کسانوں کے لئے پہلے ہی غیر سود مند رہا، اب چوری، آتشزدگی اور باغات کو کاٹنے کے بڑھتے ہوئے واقعات نے ہارٹیکلچر سے منسلک کسانوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ مستقبل کے حوالے سے کاشتکاروں میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے،لہذا جلد از جلد اس کا ازالہ ہونا چاہئے ۔
شکیل احمد وانی نامی نوجوان کاشتکار کا کہنا ہے کہ چوری اور باغات کاٹنے کے واقعات کے بعد وہ کافی فکر مند رہتے ہیں، ہارٹیکلچر ان کے روزگار کا واحد ذریعہ ہے، اپنے زراعت اور باغات کو غیر محفوظ سمجھ کر وہ عدم اطمینان کا شکار ہوئے ہیں ۔شکیل کا کہنا ہے کہ مالی بدحالی نے پہلے ہی کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے،اب ایسے واقعات سے کسانوں کی حالت مزید ابتر ہوگئی ہے ۔ انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ شرپسند عناصر کو قانون کے شکنجے میں لاکر سخت کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا سدباب ہو سکے۔
ماہرین کے مطابق ایسے ہونے والے بیشتر واقعات میں ملوث افراد کا سراغ لگانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ عموما سیب کے باغات رہائشی بستی سے دور ہوتے ہیں، یا ان میں تکنیکی طور پر کوئی سرولینس نہیں ہوتی ہے،لیکن پولیس تفتیش کے دوران بعض اوقات ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جن میں آپسی تنازعہ یا رنجش کے طور پر ایسے واقعات کو انجام دیا گیا تھا۔