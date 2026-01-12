ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی کشمیر میں آتشزدگی کی بڑھتی وارداتوں کے بیچ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی مانگ میں اضافہ
این سی رکن اسمبلی غلام محی الدین میر نے یقین دہانی کرائی کہ فائر پوسٹس کے قیام کیلئے سرکاری سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔
Published : January 12, 2026 at 2:36 PM IST
پلوامہ: وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں آگ لگنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کے پیشِ نظر عوام کی جانب سے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی دستیابی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، تاکہ آتشزدگی کے دوران جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔
وادی بھر کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ میں گذشتہ کئی مہینوں کے دوران آگ لگنے کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں، جن کے نتیجے میں کروڑوں روپے مالیت کی املاک خاکستر ہو چکی ہیں۔ اس بڑھتے ہوئے نقصان کو روکنے کے لیے مختلف علاقوں کے عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے علاقوں میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی پوسٹس قائم کی جائیں تاکہ بروقت کارروائی ممکن ہو سکے۔
اس ضمن میں ضلع پلوامہ کے پنگلنہ، رہمو اور دیگر کئی علاقوں کے لوگ فائر پوسٹس کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں آتشزدگی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ قیمتی انسانی جانوں اور املاک کے نقصان کو روکا جا سکے۔
پنگلنہ علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں کئی سال قبل فائر پوسٹ قائم تو کی گئی تھی، تاہم فائر بریگیڈ گاڑی کی عدم دستیابی کے باعث عوام کو کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فائر پوسٹ کو فوری طور پر ایک فائر بریگیڈ گاڑی فراہم کی جائے تاکہ بڑھتے ہوئے آتشزدگی کے واقعات پر قابو پایا جا سکے۔
ادھر رہمو علاقے کے عوام کا کہنا ہے کہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز پوسٹ کے قیام کے لیے کئی سال قبل زمین کی نشاندہی بھی کی گئی تھی، لیکن تاحال وہاں فائر پوسٹ قائم نہیں کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ رہمو اور اس کے گردونواح میں کوئی بھی فائر پوسٹ موجود نہیں ہے، اور آتشزدگی کی صورت میں فائر بریگیڈ کو تقریباً 10 کلومیٹر دور سے آنا پڑتا ہے، جس کے باعث قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے اور عوام کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
علاقے کے لوگوں نے موجودہ حکومت سے اپیل کی کہ وہ ان کی اس دیرینہ مانگ پر سنجیدگی سے غور کرے اور فوری اقدامات اٹھائے، تاکہ مستقبل میں انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ مالی نقصان کو بھی کم سے کم کیا جا سکے۔
اس سلسلے میں نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری سطح پر ان علاقوں میں فائر پوسٹ قائم کرنے کے اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ آگ کی وارداتوں کے دوران ہونے والے نقصانات کو کم کیا جاسکے۔
مزید پڑھیں:
پنگلینہ پلوامہ میں تین منزلہ رہائشی مکان میں آتشزدگی
پلوامہ کے صنعتی علاقے کے فلور مل میں سیب کے ڈبوں میں آتِشزدگی، تین لاکھ سے زائد سیب کے باکس راکھ میں تبدیل
سرینگر کے ٹینگپورہ میں تجارتی یونٹس میں خوفناک آتشزدگی، دو فائر فائٹرز زخمی