پلوامہ میں ٹولیپ بلب کی کاشت میں نمایاں اضافہ
حکام کے مطابق پلوامہ میں شروع کیے گئے پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی سے کسانوں کو کافی امیدیں وابستہ ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 25, 2025 at 6:56 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کونسل آف سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن (CSIR-IIIM) گزشتہ تین سال سے (گلہ لالہ) ٹیولپ بلبس کی کاشت پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ اور حکام کو اس سال نہ صرف بہتر پیداوار بلکہ کسانوں کو بہتر آمدن حاصل ہونے کی امید ہے۔
اس پروجیکٹ کا آغاز تحقیقاتی بنیادوں پر فلوریکلچر مشن کے تحت پلوامہ ضلع میں انجام دیا گیا تھا، جو، اب حکام کے مطابق، مسلسل کامیابی حاصل کرتا ہوا ایک مضبوط سائنسی و زرعی منصوبہ بن چکا ہے۔
فیلڈ اسٹیشن پلوامہ میں کام کرنے والے محققین کے مطابق، تین سال قبل شروع کیا گیا یہ پائلٹ پروجیکٹ نہ صرف کامیاب ثابت ہوا ہے بلکہ اس نے مقامی سطح پر ٹولیپ بلبس تیار کرنے کی راہ ہموار کی ہے۔ حکام کے مطابق: ’’پہلے سال کے مقابلے میں ہر سال کاشت کے رقبے اور پیداوار میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد ٹولیپ بلبس کی درآمد پر انحصار کم کرنا اور مقامی کسانوں کی آمدن میں اضافہ کو یقینی بنانا ہے۔‘‘
محققین کا کہنا ہے کہ مقامی کاشتکاروں میں بھی اس سلسلے میں کافی دلچسپی بڑھ رہی ہے، اور وہ ٹولیپ کی کاشت کو ایک نئی معاشی سرگرمی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ امسال بھی بونورہ، فیلڈ اسٹیشن، پلوامہ میں ٹولیپ بلبس لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جس کا افتتاح ڈائریکٹر CSIR-IIIM ڈاکٹر زبیر احمد نے انچارج فیلڈ اسٹیشن ڈاکٹر شاہد رسول اور محکمہ سے وابستہ دیگر عملہ خاص کر سائنسدانوں کی موجودگی میں کیا گیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال ٹولیپ بلبس کی کاشت میں 25 فیصد اضافہ کیا گیا ہے، جو اس منصوبے کی مسلسل کامیابی کا ثبوت ہے۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد نے کے مطابق: ’’یہ پروجیکٹ محکمہ کی ایک بڑی پیش رفت ہے اور آنے والے برسوں میں اس کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ بلبس تیار کیے جا سکیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’زیادہ پیداوار نہ صرف مقامی ضروریات پوری کرے گی بلکہ کسانوں کو قابل قدر معاشی فائدہ بھی پہنچائے گی۔
’’ٹولیپ بلبس کی مقامی سطح پر تیاری جموں و کشمیر کے زرعی شعبے میں ایک نئی جدت کی طرف اشارہ ہے۔ جدید سائنسی طریقوں کو اپناتے ہوئے یہ ماڈل فارمنگ کو مزید مؤثر، منافع بخش اور پائیدار بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔‘‘
ماہرین کے مطابق اگر یہی رفتار برقرار رہی تو آنے والے کچھ برسوں میں پلوامہ ٹولیپ کی پیداوار کا ایک نمایاں مرکز بن سکتا ہے، جہاں سے نہ صرف وادی بلکہ بیرونِ ریاست بھی بلبس کی فراہمی ممکن ہو گی۔
حکام کے مطابق ’’یہ منصوبہ وادی کشمیر میں زرعی تحقیق، جدید کھیتی باڑی اور مقامی معیشت کے فروغ کی ایک مثبت سمت کی عکاسی کرتا ہے، جس سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ اور خطے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔‘‘
