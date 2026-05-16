دینی مدارس میں آگ کی وارداتوں میں اضافہ؛ آگاہی کی کمی یا لاپرواہی کا نتیجہ؟
مدارس کے منتظمین نے دعویٰ کیا کہ ان کے اداروں میں آج تک آگ سے بچاؤ سے متعلق کوئی آگاہی پروگرام منعقد نہیں کیا گیا۔
Published : May 16, 2026 at 12:46 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں دینی مدارس میں آگ لگنے کے واقعات میں حالیہ عرصے کے دوران تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جن میں کئی معصوم بچوں کی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں۔ اگرچہ محکمہ فائیر اینڈ ایمرجنسی سروسز آگ سے متعلق حادثات کی روک تھام کے لیے زمینی سطح پر اقدامات اور آگاہی پروگرام منعقد کرتا ہے، تاہم عوامی سطح پر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے اور بعض اداروں کی لاپرواہی کے باعث ایسے افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی متعدد دینی مدارس قائم ہیں جہاں بچوں کو دینی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق کئی مدارس میں محکمہ فائیر اینڈ ایمرجنسی کی جانب سے جاری کردہ حفاظتی ہدایات پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کے باعث آگ لگنے جیسے حادثات کا خطرہ بدستور موجود ہے اور انسانی جانوں کے ضیاع کا اندیشہ بڑھ رہا ہے۔
محکمہ فائیر اینڈ ایمرجنسی حکام کا کہنا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً مختلف دینی مدارس میں آگ سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ تاہم زمینی صورت حال اس کے برعکس نظر آتی ہے، کیونکہ متعدد ایسے مدارس بھی موجود ہیں جہاں محکمہ کی ٹیمیں اب تک نہیں پہنچ سکیں۔ ضلع بھر میں بڑی تعداد میں مدارس قائم ہونے کے باعث تمام اداروں تک رسائی ایک چیلنج بن گئی ہے۔
اس حوالے سے مختلف دینی مدارس کے منتظمین کے سربراہان نے بتایا کہ محکمہ فائیر اینڈ ایمرجنسی کی ٹیم نے ان کے ادارے کا دورہ کر کے طلبہ اور اساتذہ کو آگ سے بچاؤ کی تربیت فراہم کی تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس نوعیت کے تربیتی پروگرام ہر چھ ماہ بعد باقاعدگی سے منعقد کیے جائیں تاکہ طلبہ اور اساتذہ ہنگامی صورت حال میں خود کو محفوظ رکھنے کے قابل بن سکیں۔
دوسری جانب کچھ مدارس کے منتظمین نے دعویٰ کیا کہ ان کے اداروں میں آج تک کوئی آگاہی پروگرام منعقد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ اور محکمہ فائیر اینڈ ایمرجنسی سے اپیل کی کہ تمام دینی مدارس کا سروے کر کے وہاں لازمی طور پر آگ سے بچاؤ کی تربیت اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ آگ سے متعلق حفاظتی اصولوں پر سختی سے عمل درآمد، باقاعدہ معائنہ، اور مسلسل آگاہی مہمات ہی ایسے حادثات کی روک تھام میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔