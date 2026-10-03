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نانیل اننت ناگ میں ساڑھے گیارہ کروڑ روپے کی لاگت سے اولڈ ایج ہومز اور چائلڈ کیئر سینٹرز کا افتتاح
ایتو نے کہا کہ حکومت معاشرے کے کمزور، ضرورت مند اور نظرانداز طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے۔
Published : October 3, 2026 at 5:15 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) وزیر برائے اعلیٰ تعلیم، صحت و طبی تعلیم اور سماجی بہبود سکینہ مسعود ایتو نے آج ضلع اننت ناگ کے نانیل علاقے میں تقریباً ساڑھے گیارہ کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیے گئے دو اولڈ ایج ہومز (بزرگوں کی نگہداشت کے مراکز) اور دو چائلڈ کیئر سینٹرز (یتیم بچوں کی نگہداشت کے مراکز) کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی اننت ناگ ایسٹ ایڈووکیٹ ریاض احمد خان، متعلقہ محکموں کے افسران اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے بزرگ شہریوں اور بچوں کی فلاح و بہبود، بہتر نگہداشت اور انہیں محفوظ، باوقار اور سازگار ماحول فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معاشرے کے کمزور، ضرورت مند اور نظرانداز طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے اور نانیل میں ان مراکز کا قیام بھی اسی عزم کا حصہ ہے۔
سکینہ ایتو نے کہا کہ بزرگ شہری معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہیں، جبکہ بچوں کو بہتر نگہداشت، تحفظ اور بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اہم ذمہ داری ہے۔ انہوں نے متعلقہ اداروں پر زور دیا کہ مراکز میں رہنے والے بزرگوں اور بچوں کو ہر ممکن سہولت اور معیاری خدمات فراہم کی جائیں۔
اس موقع پر بچوں کی جانب سے کی گئی اپیل پر وزیر نے چائلڈ کیئر سینٹر میں جم (ورزش گاہ) قائم کرنے اور ایک ایمبولینس فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔
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