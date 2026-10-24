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لال دید اسپتال سرینگر میں نئے این آئی سی یو بلاک کا افتتاح: مزید 15 بستروں کا اضافہ
نوزائیدہ بچوں کی نگہداشت کےلئے لال دید اسپتال میں 75 لاکھ روپے کی لاگت سے نیا این آئی سی یو بلاک قائم کیا گیا۔
Published : October 24, 2026 at 10:32 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) وادی کشمیر کے معروف سرکاری لال دید اسپتال میں نوزائیدہ بچوں کے انتہائی نگہداشت یونٹ (این آئی سی یو) میں 15 نئے بستروں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ توسیع ضلع انتظامیہ کی جانب سے 75 لاکھ روپے کی لاگت سے نئے بلاک کے قیام کے بعد عمل میں لائی گئی ہے، جس کا بنیادی مقصد وادی میں نوزائیدہ بچوں کی خصوصی دیکھ بھال کے نظام کو مزید مستحکم بنانا ہے۔
ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو اور گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) سری نگر کی پرنسپل ڈاکٹر عفت شاہ نے ہفتے کے روز اس نئے بلاک کا دورہ کر کے اس کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ اس اضافی بلاک کے قیام کا مقصد اسپتال میں نوزائیدہ بچوں کی انتہائی نگہداشت کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنا ہے، کیونکہ سری نگر سمیت وادی کے تمام اضلاع سے علاج کے لیے مریضوں کا رخ اسی اسپتال کی جانب ہوتا ہے۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے کہا کہ یہ سہولت لال دید اسپتال کے بنیادی طبی ڈھانچے کو مضبوط کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک بڑا طبی ادارہ ہے جو پوری وادیٔ کشمیر سے آنے والی حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس توسیع سے نوزائیدہ بچوں کے لیے ضروری خصوصی طبی سہولیات تک رسائی میں نمایاں بہتری آئے گی۔
ڈپٹی کمشنر نے یہ بھی اعلان کیا کہ ضلعی انتظامیہ سری نگر میں نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے لیے مستقبل قریب میں جے ایل این ایم اسپتال، رعناواری میں بھی 15 بستروں پر مشتمل ایک اور این آئی سی یو بلاک قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
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جی ایم سی سری نگر کی پرنسپل ڈاکٹر عفت شاہ نے بنیادی ڈھانچے کی تجدید اور دیگر ترقیاتی اقدامات کے ذریعے صحت کے شعبے کو مضبوط بنانے میں ضلعی انتظامیہ کے تعاون کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کوششوں سے مریضوں، اسپتال عملے اور طلبہ کے لیے سہولیات میں بہتری آ رہی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کے دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔