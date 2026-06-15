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پلوامہ میں غیر فعال شیڈ اور گڑھے ماحول کے لیے خطرہ بن گئے،عوام کی جانب سے فوری توجہ کا مطالبہ
سیگریگیشن شیڈز اور غیر فعل کمپوزٹ پِٹس سہولیات کیلئے بنائے گئے تھے اب یہ ماحولیات اور انسانی صحت کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں
Published : June 15, 2026 at 4:58 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر حکومتِ نے سوچھ بھارت مشن فیز دوم کے تحت ہر پنچایت گاؤں میں کمپوزٹ پِٹس اور سیگریگیشن شیڈز تعمیر کیے تھے تاکہ اردگرد کا ماحول صاف، ستھرا اور سرسبز رکھا جا سکے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا ہر پنچایت میں کروڑوں روپے صرف کیے گئے، تاہم آج تک اس منصوبے کا بنیادی مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔
سیگریگیشن شیڈز اور کمپوزٹ پِٹس ماحول کو صاف رکھنے کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، لیکن غیر فعال ہونے اور غیر منصوبہ بند تعمیرات کے باعث اب یہ ماحولیات اور انسانی صحت کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ ضلع پلوامہ کی متعدد پنچایتوں میں یہ سیگریگیشن شیڈز اور کمپوزٹ پِٹس غیر قانونی سرگرمیوں کے مراکز اور آوارہ کتوں کی آماجگاہ بن چکے ہیں۔
ضلع پلوامہ کے کئی دیہات، بشمول وندک پورہ، کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ سیگریگیشن شیڈز اور کمپوزٹ پِٹس ماحولیات، زرعی سرگرمیوں اور آبی ذخائر کے لیے سنگین خطرہ بن گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موسمِ گرما میں یہ مقامات مختلف انفیکشنز اور بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں، جس سے عوامی صحت کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔
عام آدمی پارٹی کے ترجمان مدثر حسن نے کہا کہ یہ منصوبہ ماحول کو صاف اور ستھرا رکھنے کے مقصد سے شروع کیا گیا تھا، لیکن غیر منصوبہ بند تعمیرات اور عدم فعالیت کے باعث اب یہ ماحولیات اور عوامی صحت کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ اس سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لیا جائے، منصوبے کو فعال بنایا جائے اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تاکہ اس کے اصل مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔
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یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے وادی بھر کے لوگ اس منصوبے کو فعال بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ اس کا بنیادی مقصد پورا ہو سکے اور عوام اس منصوبے کے حقیقی فوائد سے مستفید ہو سکیں۔