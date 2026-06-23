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آٹھویں محرم کے پیش نظر سرینگر میں ٹریفک ایڈوائزری جاری
عوام سے درخواست کی گئی ہےکہ 24 جون کرا نگر سےایم اے روڈ کے راستے ڈلگیٹ کی طرف غیر ضروری نقل و حرکت سےگریز کریں۔
Published : June 23, 2026 at 10:59 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): آٹھویں محرم کے جلوس کے پیش نظر ٹریفک پولیس سرینگر نے ایڈوائرزی جاری کی ہے جو کہ جلوس کے اختتام تک جاری رہے گی - ٹریفک پولیس کے ترجمان نے کہا کہ جلوس گرو بازار سے ڈلگیٹ تک نکالا جائے گا، جس سے ایم اے روڈ اور ملحقہ علاقوں پر ٹریفک کی نقل و حرکت متاثر ہوگی۔
ایڈوائزری کے مطابق صبح 5 بجے سے صبح 8 بجے تک کرانگر سے جہانگیر چوک کی طرف شہید گنج اور ٹنکی پورہ کی طرف ٹریفک کی کوئی نقل و حرکت نہیں ہوگی۔ جہانگیر چوک سے لے کر ایم اے روڈ صبح 5 بجے سے جلوس کے اختتام تک ڈل گیٹ سے بڈیاری چوک تک سڑک ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔
اسی وقفے کے دوران بٹہ مالو، سیکرٹریٹ اور رام باغ سے ایم اے روڈ کی طرف آنے والی ٹریفک کو ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ کے راستے ریذیڈنسی روڈ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔وہیں رعناواری اور نوپورہ سے آنے والی گاڑیوں کو ممتا ہوٹل سے ایس آر ٹی سی برج، باربرشاہ، کرالکھڈ، حبہ کدل اور کرانگر کی طرف موڑ دیا جائے گا۔جبکہ خانیار اور اخوان چوک سے آنے والی ٹریفک کو ایس آر ٹی سی برج سے باربرشاہ، کرالکھڈ، حبہ کدل اور کرانگر کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔
دوسری جانب نشاط، شالیمار اور ملحقہ علاقوں کے موٹرسائیکلوں کو بلیوارڈ، گپکار روڈ، ریڈیو کشمیر، آر آر روڈ اور عبداللہ پل استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ پنتھہ چوک اور سونہ وار سے آنے والی ٹریفک کو ریذیڈنسی روڈ اور عبداللہ پل کے راستے ریڈیو کشمیر کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ نہرو پارک اور آس پاس کے علاقوں کے سیاح اور مقامی لوگ نہرو پارک، گپکار روڈ یا نشاط فار شور روڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔
عوام سے درخواست کی گئی ہے کہ 24 جون کرا نگر سے ایم اے روڈ کے راستے ڈلگیٹ کی طرف غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں تاکہ تکلیف سے بچا جا سکے۔ مزید معلومات کے لیے شہری ٹریفک پولیس کنٹرول روم کے نمبر 103 پر رابطہ کیا جاسکتا ہے۔
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