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مدرسہ کے طلباء کی جانب سے یومِ آزادی کی مناسبت سے ترنگا ریلی کا انعقاد
دارالعلوم انواریہ کے علمائے کرام نے حب الوطنی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک سے محبت اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔
Published : August 14, 2026 at 9:13 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) یومِ آزادی کے پیش نظر جموں میں مدارس کے طلباء اور اساتذہ نے 'ہر گھر ترنگا' مہم کے تحت ایک شاندار ترنگا ریلی نکالی ۔ اس ریلی میں جموں و کشمیر پولیس کے جوانوں اور مقامی چوکی افسران نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے مقامی پولیس افسران نے علاقے کی مذہبی رواداری اور باہمی اتحاد کی تعریف کی اور کہا کہ یہاں مساجد، مدارس، مندر اور گوردوارے سب ایک ساتھ امن کے ساتھ آباد ہیں۔
اس مہم کے سلسلے میں بچوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ مدرسے کے طلباء دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم جیسے سائنس، ریاضی اور دیگر مسابقتی امتحانات میں بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر جموں و کشمیر پولیس کے جوانوں اور مقامی چوکی انچارج شبھم شرما نے بھی طلبہ اور مقامی شہریوں کے ساتھ شرکت کی-
میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولیس آفیسر شبھم شرما نے علاقے کے باہمی اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں مسجد، مندر اور گردوارہ ایک ساتھ قائم ہیں اور تمام برادریاں خوش اسلوبی کے ساتھ رہتی ہیں۔ انہوں نے مدرسے کے تعلیمی نظام کی ستائش کی اور بتایا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں ریاضی اور سائنس جیسے جدید مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں۔
دارالعلوم انواریہ کے علمائے کرام اور اساتذہ نے حب الوطنی کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک سے محبت انسانی فطرت اور اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے جنگِ آزادی میں علماء اور ملک کے تمام طبقوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے نئی نسل کو یہ پیغام دیا کہ ملک کی آزادی اور ترقی کے لیے اتحاد اور خدمت کا جذبہ بے حد ضروری ہے۔
ریلی کے دوران طلبہ کے ہاتھوں میں قومی پرچم ترنگا تھا اور وہ حب الوطنی کے نعرے لگاتے ہوئے مقامی گلیوں اور بازاروں سے گزرے، جس کا مقصد عوام تک امن، وحدت اور قومی یکجہتی کا پیغام پہنچانا تھا۔انہوں نے عوام کو خبردار کیا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں اور فرضی خبروں سے ہوشیار رہیں، اور کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کی جانچ ضرور کریں۔