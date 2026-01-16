ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پشمینہ بافی نہ صرف ایک صنعت ہے بلکہ ایک عظیم ثقافتی ورثہ ہے
جموں و کشمیرکےضلع پلوامہ میں کئی خاندان آج بھی روایتی ورثہ پشمینیہ بافی سےمنسلک ہے،لیکن متبادل مشین ورک نے ان خاندانون کیلئے مشکلات پیدا کردی۔
Published : January 16, 2026 at 11:56 AM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): پلوامہ کے دور دراز علاقے واسومرگ میں پشمینہ شال بافی نہ صرف ایک صنعت ہے بلکہ ایک عظیم ثقافتی ورثہ بھی ہے، جسے صدیوں سے مقامی عورتیں اور مرد اپنے ہاتھوں سے بناتے آئے ہیں۔ پشمینہ شال بنانے کی ماہرانہ روایات خاندانوں کے روزگار کا اہم ذریعہ معاش ہیں اور کشمیری ثقافت کا لازمی حصہ سمجھی جاتی ہیں۔
اس روایتی فن کی خاص طور پر سردیوں میں طلب میں بڑھ جاتی ہے، جب خالص پشمینہ شال مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں اعلیٰ قیمتوں پر فروخت ہوتے ہیں۔ تاہم ورثہ کے تحفظ اور روزگار کے تحفظ کے حوالے سے اس صنعت کو کئی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔
واسومرگ اور آس پاس کے علاقوں کے کاریگروں کا کہنا ہے کہ پشمینہ شال بنانے سے یہ روزگار حاصل کرتے ہے، لیکن مقامی کاریگر اکثر درمیانے آدمیوں کے زیرِ اثر کام کرتے ہیں، جس سے ان کی محنت کا زیادہ حصہ بیچنے والوں اور مارکیٹ مالکان کو جاتا ہے، جبکہ اصلی دستکاروں کو صرف معمولی معاوضہ ملتا ہے۔
پشمینہ شال کی دنیا بھر میں مانگ ہے ،لیکن جعلی مصنوعات، مشین سے تیار شدہ کپڑے اور سستے متبادل بازار میں بڑے پیمانے پر دستیاب ہونے کی وجہ سے روایتی ہاتھ سے بنائی جانے والی اشیا کی قدر کم ہو رہی ہے۔ یہ چیز نہ صرف مقامی کاریگروں کی کمائی متاثر کرتی ہے، بلکہ نوجوان نسل کو بھی اس پیشے سے دور کر رہی ہے۔
انتظامیہ کی جانب سے اگرچہ گاؤں میں مختلف پروگراموں اور اسکیموں کے علاوہ نئی رجسٹریشنز عمل میں لاٸی گئی ہے جس کا مقصد پشمینہ اور دیگر ہنر مند دستکاریوں کو نئی زندگی دینا اور کاریگروں کی مدد کرنا بتایا گیا ہے۔ لیکن مقامی دستکار برادری کا کہنا ہے کہ ابھی تک انہیں زمین پر کوئی خاطر خواہ مدد یا آسانی میسر نہیں آئی۔
سرکاری نمائندوں نے ورکشاپس، رجسٹریشن سہولت اور مہیا کردہ پروگراموں کی وضاحت کی ہے، اور مرکزی حکومت کی جانب سے بھی پشمینہ مصنوعات کے لیے GST میں کمی اور برانڈنگ کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاکہ اس روایتی صنعت کو عالمی منڈیوں میں فروغ ملے۔
تاہم کاریگروں کا کہنا ہے کہ یہ اسکیمیں ابھی تک بیچ کاروں اور بیوروکریسی میں الجھ کر ان تک صحیح معنوں میں پہنچ نہیں پائی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں روزگار اور مالی امداد میں مزید مشکلات کا سامنا ہے۔
پشمینہ اور دیگر روایتی ہنر مند صنعتوں کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ غیر سرکاری تنظیمیں اور مقامی افراد سپورٹ نیٹ ورکس اور مارکیٹنگ چینلز قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کاریگر اپنے تیار شدہ شالوں کو فرسٹ ہینڈ مارکیٹ تک براہِ راست رسائی حاصل کر سکیں اور ان کو مناسب منافع مل سکے۔متعدد ماہران کا خیال ہے کہ اگر حکومت (جیوگرافیکل انڑیکیشن) ٹیکنالوجی اور سرٹیفیکیشن کو مضبوطی سے مقامی کاریگروں تک پہنچائے، اور سیدھی مارکیٹنگ سہولیات فراہم کرے تو نہ صرف یہ صنعت زندہ رہے گی بلکہ نوجوان نسل بھی دوبارہ اس روایت سے جُڑ سکتی ہے۔
واسومرگ کے کاریگروں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے پیدا کردہ شالوں کے لیے قیمتوں اور معیار کی سرٹیفیکیشن ممکن بنائی جائے۔آمدنی کے ذرائع بڑھانے کے لیے مثالی منڈی تک رسائی دی جائے۔ پشمینہ کے روایتی ہنر کو محفوظ کرنے کے لیے تربیتی پروگرام اور مالی امداد دی جائے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں۔
مزید پڑھیں:’قالین بافی نے قومی سطح پر مجھے پہنچان دلوائی‘
پشمینہ شال بافی نہ صرف واسومرگ کے لوگوں کی سر پرستی اور روایتی شناخت کا حصہ ہے، بلکہ ان کے لیے ایک اہم روزگار کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر حکومت اور معاشرتی ادارے ان کاریگروں کو مناسب مدد، بہتر مارکیٹنگ اور دنیا بھر میں ان کے فن کی سچائی پہنچانے میں کردار ادا کریں تو یہ قدیم صنعت ایک مضبوط اقتصادی اور ثقافتی ہاوس ہولڈ انکم سپورٹ کے طور پر زندہ رہ سکتی ہے۔