ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں منتخب حکومت کی موجودگی میں ایل جی منوج سنہا نے ایک رٹائرڈ افسر کو ریاستی الیکشن کمشنر مقرر کیا
یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی سروس کی تفصیلی شرائط و ضوابط علیحدہ طور پر نوٹیفائی کیے جائیں گے۔
Published : February 17, 2026 at 10:02 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) جموں و کشمیر میں ایک منتخب جمہوری حکومت کی موجودگی کے باوجود لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منگل کے روز ریٹائرڈ آئی اے ایس افسر شنتمنو کو ریاستی الیکشن کمشنر مقرر کر دیا ہے۔ اس تقرری کا باضابطہ نوٹیفکیشن جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیا گیا۔
جاری کردہ اس سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق یہ تقرری جموں و کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989 کی دفعہ 36 کی ذیلی دفعہ 3 کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ شنتمنو پانچ سال کی مدت کے لیے یا 70 برس کی عمر مکمل کرنے تک جو بھی پہلے ہو بطور ریاستی الیکشن کمشنر اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ ان کی تقرری کا اطلاق اُس تاریخ سے ہوگا جب وہ باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔
حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی سروس کی تفصیلی شرائط و ضوابط علیحدہ طور پر نوٹیفائی کیے جائیں گے۔ وہیں سیاسی حلقوں میں اس تقرری کو لے ابھی تک کسی بھی طرح کا بیان سامنے نہیں آیا ہے۔