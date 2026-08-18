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سرینگر میں رہائشی بحران:ایک چھت تلے کئی خاندان زندگی گزارنے پر مجبور
سرینگر کے ڈاؤن ٹاؤن میں خستہ حال گھروں میں کئی خاندان ایک ہی چھت تلے زندگی بسر کرنے پرمجبورہیں، پرسکون رہائش بڑا سوال بن گیا۔
Published : August 18, 2026 at 10:55 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 2:35 PM IST
سرینگر : 55 سالہ رفیقہ جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر کے نوا کدل علاقے میں اپنے 12 افراد پر مشتمل کنبے کے ساتھ ایک دو منزلہ خستہ حال مکان میں رہائش پزیر ہیں۔
دو ہزار برس سے زائد مستند تاریخ رکھنے والا سرینگر شہر ملک کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے جو زندگی کی رنگارنگی کی وجہ سے ایک امتیازی شان کا حامل ہے۔ شہر کے ایک طرف صنعت نگر اور حیدرپورہ جیسے پر تعیش علاقے ہیں، جہاں چار سے پانچ افراد پر مشتمل چھوٹے خاندان بڑے، کشادہ اور کثیر المنزلہ گھروں میں رہتے ہیں۔ دوسری طرف پرانا شہر، جسے عام طور پر ڈاؤن ٹاؤن کہا جاتا ہے، جہاں لوگ بوسیدہ اور تنگ کمروں کے اندر کئی کئی خاندانوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، جہاں شادی بیاہ اور سوگ جیسے سماجی مواقع کے لیے بھی مناسب جگہ موجود نہیں۔
رفیقہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ہمارے اس گھر میں تین کنبوں کے 12 افراد رہتے ہیں۔ میری دو بہوئیں ہیں۔ وہ دو کمروں میں رہتی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہنچنے کے لیے ایک بوسیدہ لکڑی کی سیڑھی استعمال ہوتی ہے۔ انہی کمروں کے ایک چھوٹے سے حصے میں باورچی خانہ ہے جبکہ پورے خاندان کے لیے صرف ایک چھوٹا مشترکہ غسل خانہ ہے۔ ہم اسی تنگ جگہ میں اپنی خوشیاں اور غم ایک ساتھ بانٹتے ہیں۔
سرینگر ماسٹر پلان 2035 کے مطابق 766 مربع کلومیٹر پر پھیلا سرینگر شہر پرانے شہر، نوگام، نارہ بل اور پاندچھ سمیت 12 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل ہے۔ اس وقت تقریباً تین لاکھ گھرانوں پر مشتمل آبادی اس شہر میں رہائش پذیر ہے۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران شہر کی آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ مردم شماری 1901 کے مطابق شہر کی آبادی 1,22,618 نفوس پر مشتمل تھی، جو مردم شماری 2011 میں بڑھ کر 12,25,837 ہو گئی۔
مردم شماری 2011 کے مطابق سرینگر میٹروپولیٹن ریجن میں رہائشی مکانات کی خالص کمی تقریباً چار فیصد ہے۔ تقریباً 10 فیصد گھرانے ایک کمرے، 18 فیصد دو کمروں جبکہ 68 فیصد دو سے زیادہ کمروں والے گھروں میں رہتے ہیں۔رفیقہ جیسے ہزاروں شہری ایسے مشترکہ رہائشی یونٹس میں روزمرہ زندگی کی مشکلات برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔
جون 2015 میں حکومت ہند نے پردھان منتری آواس یوجنا (شہری) کا آغاز کیا، جس کا مقصد معاشی طور پر کمزور، کم آمدنی اور متوسط آمدنی والے شہری خاندانوں کو پکا مکان فراہم کر کے شہری رہائشی بحران کا خاتمہ کرنا تھا۔
جموں و کشمیر حکومت کی 2025–26 کی اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق اس اسکیم کے تحت 42,585 مستحقین کے لیے مکانات منظور کیے گئے، جن میں سے 34,255 مکمل ہو چکے ہیں۔
حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ صرف سرینگر شہر میں 3,809 مکانات منظور کیے گئے تھے، جن میں سے 3,271 مکمل ہو چکے ہیں۔ ہر مستحق خاندان کو باورچی خانے اور غسل خانے پر مشتمل دو کمروں کے مکان کی تعمیر کے لیے 2.20 لاکھ روپے فراہم کیے جاتے ہیں۔
رفیقہ کہتی ہیں کہ حکومت شہر کے غریب خاندانوں کو نہ زمین دے رہی ہے اور نہ ہی کوئی مؤثر رہائشی اسکیم۔ اگر ہمیں زمین یا گھر مل جائے تو ہم بھی باعزت اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ روزانہ اجرت پر زندگی گزارنے والے غریب شہریوں کے لیے موجودہ حالات میں گھر یا زمین خریدنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ گزشتہ چند برسوں میں جائیداد کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔
شہر کے نوجوان رہائشی فہیم شکیل کا کہنا ہے کہ حکومت غریبوں کے لیے زمین اور رہائشی اسکیموں کے دعوے تو کرتی ہے، لیکن پرانے شہر کے گنجان، غیر صحت بخش اور ناقص ہوا دار علاقوں میں رہنے والے لوگ ان سہولتوں سے محروم ہیں۔
جغرافیہ و علاقائی منصوبہ بندی کے جرنل میں شائع تحقیق (پاپولیشن گروتھ اربن اکسپینشن اینڈ ہاوسنگ سیناریو ان سرینگر سٹی) بھی اس شکایت کی تائید کرتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ڈاؤن ٹاؤن میں فی مربع کلومیٹر سات ہزار سے زائد خاندان آباد ہیں۔ مکانات دیوار سے دیوار اور چھت سے چھت جڑے ہوئے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ ایک میٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع خستہ حال اور گنجان گھروں میں بنیادی شہری اور صفائی سہولتوں کے بغیر رہتے ہیں۔
پرانے شہر کے رہائشی لطیف احمد بٹ کہتے ہیں کہ حکومت کو ایسے غریب خاندانوں کے لیے پلاٹ، فلیٹ یا رہائشی اسکیمیں فراہم کرنی چاہئیں تاکہ وہ بھی باوقار زندگی گزار سکیں۔ ان کے مطابق سرینگر میں ہاؤسنگ بحران اب انسانی ترقی سے جڑا ایک اہم سماجی مسئلہ بن چکا ہے۔
2024 کے اسمبلی انتخابات میں ڈاؤن ٹاؤن کے سات حلقوں سے منتخب ہونے والے نیشنل کانفرنس کے ارکان اسمبلی سلمان ساگر اور شمیمہ فردوس نے اعتراف کیا کہ شہر میں رہائشی بحران سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ دونوں نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے محکمہ ہاؤسنگ و شہری ترقی کے تحت اس مسئلے کے حل کے لیے جامع پالیسی بنانے کی اپیل کی ہے۔
سلمان ساگر نے کہا کہ ڈاؤن ٹاؤن کے ہاؤسنگ بحران کا حل طویل مدتی بازآبادکاری اور منتقلی کی پالیسی میں ہے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک یا دو کمروں میں رہنے والے خاندانوں کو یا تو پلاٹ دیے جائیں یا رہائشی مکانات فراہم کیے جائیں۔
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حبہ کدل سے تین مرتبہ منتخب رکن اسمبلی شمیمہ فردوس نے کہا کہ حکومت ایسی پالیسی تیار کرے گی جس کے تحت ایک ہی باورچی خانے اور غسل خانے میں کئی خاندانوں کے ساتھ رہنے والے شہریوں کو یا تو اپنے گھر بنانے کے لیے زمین دی جائے گی یا تین کمروں پر مشتمل مفت مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ فی الحال ارکان اسمبلی اپنے حلقہ ترقیاتی فنڈ سے مستحق خاندانوں کو غسل خانے تعمیر کرنے اور خستہ حال گھروں کی مرمت کے لیے مالی امداد فراہم کر رہے ہیں۔