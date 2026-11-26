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سنگم میں اننت ناگ پولیس کی منشیات مخالف کارروائی، ٹین شیڈ سے 30 کلوگرام چرس برآمد، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج
اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے NDPS ایکٹ کی دفعہ 42 کے تحت منظور احمد ڈار کے رہائشی ٹین شیڈ کی تلاشی لی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 26, 2026 at 2:19 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف جاری مہم کو مزید تیز کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے سنگم علاقے میں ایک بڑی کارروائی انجام دی۔ اس دوران ایک رہائشی ٹین شیڈ سے تقریباً 30 کلوگرام چرس (گانجا) ضبط کیا گیا۔
پولیس ذرائع کے مطابق ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپورے کی ہدایات پر، ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او بجبہاڑہ کی نگرانی میں پولیس پوسٹ سنگم کے ڈی او عرفان کی سربراہی میں ایک خصوصی پولیس ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ اس ٹیم کو علاقے میں منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی انجام دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔
اسی سلسلے میں پولیس ٹیم کو مصدقہ اطلاع موصول ہوئی کہ نٹی پورہ سنگم علاقے میں منشیات سے متعلق مشتبہ سرگرمیاں جاری ہیں۔ اطلاع کی بنیاد پر پولیس ٹیم نے این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 42 کے تحت منظور احمد ڈار ولد ولی ڈار کے رہائشی ٹین شیڈ کی تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران پولیس کو تقریباً 30 کلوگرام چرس (گانجا) برآمد ہوا، جسے موقع پر ہی ضبط کرلیا گیا۔
اس سلسلے میں متعلقہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 360/2026 زیر دفعات 8/20 این ڈی پی ایس ایکٹ درج کرکے باضابطہ تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔ پولیس کی جانب سے معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جارہا ہے تاکہ منشیات کی اس بھاری مقدار کے حوالے سے مزید حقائق اور ممکنہ روابط کا پتہ لگایا جاسکے۔
اننت ناگ پولیس نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ضلع بھر میں منشیات کی خرید و فروخت، اسمگلنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ پولیس نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے علاقوں میں کسی بھی مشتبہ سرگرمی یا منشیات کی خرید و فروخت سے متعلق معلومات فوری طور پر پولیس کے ساتھ شیئر کریں۔
پولیس نے اس بات پر زور دیا کہ منشیات کے خلاف جنگ میں عوامی تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ نوجوان نسل کو اس تباہ کن لعنت سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک صحت مند اور منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل کو یقینی بنایا جاسکے۔
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