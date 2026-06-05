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کشمیر، سرکاری زمین سے سینکڑوں کسان بے دخل، کھیتی باڑی سے کیا گیا منع
بے دخل کیے گئے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ دہائیوں سے اس زرخیز زمین پر دھان اور سرسوں کی کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 5, 2026 at 8:57 PM IST
پلوامہ (میر فرحت + شبیر بٹ) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے 60 سالہ کسان محمد اکبر میر دہائیوں سے دھان کی کاشت کے لیے ایک وسیع رقبے پر کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ تاہم جمعرات کو جب وہ دھان کی پنیری لگانے کے لیے کھیت میں پہنچے تو حکام نے انہیں زمین پر کاشت کاری سے روک دیا۔
میر نے بدھ کے روز اونتی پورہ کے ڈانگر پورہ نامی اپنے گاؤں میں دو کنال زمین پر دھان کی پنیری لگائی تھی اور باقی آٹھ کنال پر کاشت کی تیاری کر رہے تھے کہ محکمہ مال کے اہلکاروں نے انہیں مزید کھیتی باڑی کرنے سے منع کر دیا۔ آٹھ کنال اراضی تقریباً ایک ایکڑ کے برابر ہوتی ہے۔
بڑی تعداد میں ڈانگر پورہ سمیت گوری پورہ گاؤں کے کسان تقریباً 1500 کنال پر پھیلی "سرکاری زمین" کے استعمال پر پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ دونوں دیہات سرینگر-جموں قومی شاہراہ سے تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ جبکہ زرعی اراضی قومی شاہراہ سے صرف 20 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ زرعی اہمیت کے ساتھ ساتھ مالی لحاظ سے بھی انتہائی قیمتی سمجھی جاتی ہے۔
اس سے قبل سال 2023 میں سیاسی مخالفت کے بعد 'ناجائز قبضہ ہٹانے اور سرکاری زمین واپس لینے کی مہم' روک دی گئی تھی، تاہم اب قریب تین برس بعد پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر بے دخلی کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی ہے۔
حیران و پریشان اور غم سے نڈھال محمد اکبر میر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ان کا خاندان دہائیوں سے اس زمین پر دھان اور سرسوں کی کاشت کرتا آ رہا ہے اور اس اقدام سے ان کے روزگار کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
انہوں نے کہا: "ہم نے کھیتی باڑی کے لیے یہ زمین خریدنے کی خاطر اپنی 10 کنال دوسری زمین فروخت کی تھی۔ یہ زمین نہر کے کنارے واقع تھی اور سڑک سے بھی جڑی ہوئی تھی۔ زرخیز ہونے کی وجہ سے یہاں سے ہر سال 100 بوریاں دھان اور 600 کلوگرام سرسوں حاصل ہوتی تھی۔ اب حکومت نے ہم سے یہ زمین چھین لی ہے۔"
میر کے مطابق 20 افراد پر مشتمل ان کے خاندان کی روزی روٹی کا بڑا ذریعہ اسی زمین سے حاصل ہونے والی دھان کی پیداوار تھی۔
کشمیر میں چاول لوگوں کی بنیادی غذا ہے اور کشمیر میں سیب کے ساتھ ساتھ دھان کی کاشت کے ساتھ آبادی کا بیشتر حصہ جڑا ہوا ہے۔ دھان کی کھیتی باڑی مئی میں شروع ہو کر جولائی تک جاری رہتی ہے جبکہ فصل اکتوبر میں کاٹی جاتی ہے۔ لیکن پلوامہ کے ان دیہات میں کسان بوائی کے موسم کے دوران حکومتی کارروائی سے بے حد پریشان ہیں۔
میر نے کےمطابق: "کوئی وجہ بتائے بغیر اونتی پورہ تحصیل کے محکمہ مال کے اہلکاروں نے ہمیں دھان کی پنیری لگانے سے روک دیا۔ ہم نے بدھ کو دو کنال پر پنیری مکمل کر لی تھی، لیکن جمعرات کو ہمیں باقی زمین استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا۔"
اس سے قبل حکومت نے اسی علاقے میں 500 کنال سرکاری زمین اپنے قبضے میں لے کر وہاں چند پہلے سے تیار شدہ عمارتیں تعمیر کی تھیں، جن کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ہاسٹل کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ تاہم اب ان عمارتوں میں ایک نیم فوجی دستہ تعینات ہے۔
ڈانگر پورہ میں جموں و کشمیر ہاؤسنگ بورڈ کو بھی زمین الاٹ کی گئی ہے، جس کے گرد باڑ لگا کر تجاوز کرنے والوں کے لیے سزا کی وارننگ دی گئی ہے۔ اسی طرح تقریباً 250 کنال زمین اینٹوں کی دیوار سے گھیر کر دو کلومیٹر دور واقع اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) کو دی جا چکی ہے۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اونتی پورہ مشتاق احمد لون نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اس زمین کو "سرکاری زمین" کے طور پر شناخت کیا گیا ہے اور آئندہ ضرورت کے مطابق مختلف سرکاری محکموں کو الاٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا: "اسی علاقے کی سرکاری زمین پہلے ہی اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سوشل فارسٹری اور دیگر محکموں کو دی جا چکی ہے۔ یہ زمین بھی ضرورت کے مطابق الاٹ کی جائے گی۔"
تحصیلدار اونتی پورہ، شکیل احمد، نے بتایا کہ انہیں اپنے اعلیٰ حکام کی جانب سے کسانوں کی بے دخلی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق محکمہ مال کے اہلکاروں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ زمین کس مقصد کے لیے درکار ہے۔
محکمہ مال کے ایک افسر نے کہا: "ہمیں معلوم نہیں کہ ڈانگر پورہ اور گوری پورہ کی یہ زمین کس مقصد کے لیے استعمال ہوگی؟ تاہم اسے لینڈ بینک کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔"
کسانوں کے مطابق جمعرات کو حاصل کی گئی زمین سے 500 سے زائد خاندانوں کا روزگار متاثر ہوگا۔ گوری پورہ کے کسان غلام رسول، جنہوں نے تین کنال زمین پر دھان کی پنیری لگائی تھی، نے بتایا کہ محکمہ مال کے اہلکار ٹریکٹر لے آئے اور ان کی پنیری تباہ کر دی۔ انہوں نے کہا، "ہمیں کہا گیا کہ آج کے بعد اس زمین پر کاشت کاری نہ کریں۔"
پابندیوں پر تشویش کے باعث متاثرہ کسانوں نے پلوامہ کے رکن اسمبلی وحید پرہ سے ملاقات کی۔ وحید پرہ نے اس حوالہ سے کہا: "میں نے جمعرات کو علاقے کا دورہ کیا جہاں کسان شدید صدمے کے ساتھ ساتھ غصہ میں بھی تھے۔" انہوں نے حکومت کو اپنے فیصلہ پر دوبارہ غور کرنے اور کسانوں کو اس زمین پر کاشت کی اجازت دینی چاہیے "کیونکہ یہی ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ ہے۔"
انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی منتخب حکومت سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا: "عمر صاحب کے پاس محکمہ مال بھی ہے۔ انہیں افسران کو ہدایت دینی چاہیے کہ دہائیوں سے کھیتی کرنے والے کسانوں سے یہ زمین نہ چھینی جائے، کیونکہ اس سے ان کا ذریعہ معاش ختم ہو جائے گا۔"
سال 2020 میں محکمہ مال نے جموں و کشمیر بھر میں صنعتی استعمال کے لیے سرکاری زمین کی نشاندہی کی ایک بڑی مہم شروع کی تھی۔ اسی سال ای ٹی وی بھارت نے رپورٹ کیا تھا کہ کشمیر کے 10 اضلاع میں سرکاری زمین کا مجموعی رقبہ 2,03,020 ایکڑ سے زیادہ ہے۔
شناخت شدہ سرکاری زمین کا بڑا حصہ صنعتی علاقوں کی ترقی کے لیے محکمہ صنعت و تجارت کو دیا گیا، جبکہ پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کو بھی تعمیراتی مقاصد کے لیے زمین فراہم کی گئی۔
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