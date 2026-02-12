ETV Bharat / jammu-and-kashmir
الیکٹرسٹی ترمیمی بل کے خلاف پلوامہ میں احتجاجی مظاہرہ
پلوامہ ضلع میں الیکٹرک ایمپلائز یونین سے وابستہ ممبران نے احتجاج کرتے ہوئے ’’الیکٹرسٹی ترمیمی بل‘‘ کو عوام و ملازمین کش قرار دیا۔
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ (KPDCL) سے وابستہ ملازمین نے الیکٹرسٹی ترمیمی بل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ملازمین کی خاصی تعداد محکمہ کے احاطے میں جمع ہوئی اور بجلی کی نجکاری کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔
مظاہرین نے بجلی محکمہ کی نجکاری کو نا قابل قبول قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ’’یہ اقدام عوامی مفاد کے خلاف ہے۔‘‘ انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکٹرسٹی ترمیمی بل کو فوری طور پر پارلیمنٹ میں مسترد کیا جائے۔
احتجاجی ملازمین نے خبردار کیا کہ اگر یہ ترمیمی بل منظور ہوئی تو اس کا براہ راست اثر عام صارفین پر پڑے گا۔ ’’بجلی نرخوں میں نمایاں اضافہ ہوگا جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ اور عوام کی زندگی مزید مشکلات کی شکار ہوگی۔‘‘
ملازمین نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ نجکاری کے بعد محکمے کے ہزاروں ملازمین کے روزگار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور انہیں غیر یقینی مستقبل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ احتجاجیوں کے مطابق ’’بجلی جیسے بنیادی شعبے کو کارپوریٹس کے حوالہ کرنے میں چند مخصوص کمپنیوں کو ہی فائدہ پہنچانے کے مترادف ہے جبکہ اس کا نقصان عام عوام اور سرکاری ملازمین کو برداشت کرنا پڑے گا۔‘‘
مظاہرین نے عوام اور محکمہ کے ملازمین کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس متنازعہ ترمیمی بل کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اپنے حقوق اور عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے ان کی جدوجہد پرامن طریقے سے جاری رہے گی اور اگر ضرورت پڑی تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔
