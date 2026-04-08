کشمیر، شوپیاں میں نصب آئی ای ڈی کو ناکارہ بناکر فورسز نے بڑے خطرے کو ٹال دیا
فورسز نے بروقت کارروائی انجام دیتے ہوئے دیسی ساختہ آئی ای ڈی کو ناکارہ بناکر جانی و مالی نقصان کو ٹال دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 8, 2026 at 6:09 PM IST
شوپیاں: جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے زینہ پورہ، ہیف چتراگام علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی، جب سیکیورٹی فورسز نے ایک باغیچے میں نصب دیسی ساختہ بارودی سرنگ (آئی ای ڈی) کو بروقت کارروائی انجام دیتے ہوئے ناکارہ بنا دیا۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی سیکورٹی اہلکاروں نے مشترکہ طور پر انجام دی، جس کے نتیجے میں ایک ممکنہ بڑے حادثے کو ٹال دیا گیا۔
ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو مصدقہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ زینہ پورہ کے ہیف شرمال علاقے میں واقع ایک باغیچے میں ایک آئی ای ڈی نصب کی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی فورسز اہلکاروں نے فوری طور پر مشترکہ آپریشن شروع کیا اور پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا۔
فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے علاقے میں تلاشی کارروائیاں شروع کیں، جس دوران مشتبہ مقام کی نشاندہی کی گئی۔ بعد ازاں بم ناکارہ بنانے والی ٹیم کو طلب کیا گیا، جس نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس آئی ای ڈی کو ناکارہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق "اگر اس بارودی مواد کو بروقت غیر فعال نہ کیا جاتا تو جانی و مالی نقصان کا اندیشہ تھا۔"
آئی ای ڈی کو ناکارہ بنانے کے دوران سیکیورٹی فورسز نے حفاظتی اقدامات کے تحت عام شہریوں کی نقل و حرکت پر عارضی پابندی عائد کی، تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ کارروائی کے بعد فورسز نے علاقے میں وسیع پیمانے پر تلاشی مہم جاری رکھی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ علاقے میں کوئی اور مشتبہ مواد موجود نہ ہو۔
