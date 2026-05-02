'ایران کے ساتھ یکجہتی'، کشمیر میں بعض چوراہے خامنہ ای کے نام سے منسوب
وادی کے کئی شیعہ اکثریتی علاقوں میں غیر سرکاری سطح پر سڑکوں اور چوراہوں پر 'خامنہ ای چوک' کے بورڈز نصب ہیں۔
Published : May 2, 2026 at 7:47 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں شیعہ برادری کی جانب سے ایران کے لیے ایک بڑی چندہ مہم کے بعد ایک اور نئی علامتی روایت سامنے آ رہی ہے، جس کے تحت غیر سرکاری طور پر ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے نام پر سڑکوں اور چوراہوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، جنہیں "خامنہ ای چوک" کہا جا رہا ہے، تاکہ یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے۔
وادی کے شیعہ اکثریتی علاقوں سے لے کر مختلف چوراہوں تک نئے سائن بورڈز لگائے گئے ہیں جن پر سید علی خامنہ ای کی تصویر اور نام درج ہے۔ یہ تبدیلیاں سرکاری نہیں بلکہ مقامی لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں، جو اسے اپنے "رہبر سے تئیں محبت و احترام کا اظہار" قرار دے رہے ہیں۔
شہر سرینگر کے منور آباد علاقے میں ایک رہائشی نے کہا، "کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم نیتن یاہو یا ٹرمپ کی تصویر چسپاں کریں؟" یہاں سرینگر اسمارٹ سٹی کے بورڈ کے نیچے خامنہ ای کی قد آور تصویر کے ساتھ چوراہے کو "شہید سید علی خامنہ ای (رح) چوک" کا نام دیا گیا ہے۔
سرینگر کے حول علاقے کے شیعہ باشندوں نے کہا، "ہم اپنے محبوب رہنما کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ایران کے ساتھ یکجہتی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ملک برائی کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی ایسے چھوٹے اقدامات کے ذریعے محبت اور احترام ظاہر کریں۔"
وادی کے طبیہ میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر اور شیعہ اسکالر سید عادل مرتضیٰ کے مطابق یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی آیت اللہ روح اللہ خمینی (ایرانی انقلاب کے بانی)کے نام پر کئی علاقوں کے نام رکھے گئے ہیں، جیسے کہ سرینگر کے مضافات علاقے کا "خمینی چوک"۔
انہوں نے کہا: "جواہر لال نہرو اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی جڑیں کشمیر سے جڑی ہیں اور یہاں ان کی بازگشت سنائی دیتی ہے، اسی طرح خامنہ ای کا بھی کشمیر سے تعلق رہا ہے، اس لیے ان کے نام رکھنا یا تصاویر لگانا محبت کا اظہار ہے۔"
آیت اللہ علی خامنہ ای کو 28 فروری کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ 36 سال سے بھی زائد عرصے تک ایران کے سپریم لیڈر رہے۔ انہوں نے جولائی 1980 میں کشمیر کا دورہ کیا تھا اور سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں مسلمانوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب بھی کیا تھا۔ 1989 میں آیت اللہ بننے کے بعد وہ دوبارہ وادی نہیں آئے، لیکن گزشتہ دہائی میں انہوں نے کئی اہم معاملات، خاص طور پر 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی پر تبصرہ کیا، جس پر نئی دہلی کی جانب سے سفارتی ردعمل بھی سامنے آیا۔
جموں و کشمیر میں تقریباً 15 فیصد شیعہ آبادی مختلف اضلاع میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایران اور خامنہ ای کے لیے ان کی حمایت ان کے محلوں میں لگے بینرز، بورڈز اور ہورڈنگز سے ظاہر ہوتی ہے، جن پر ایرانی رہنماؤں کی تصاویر آویزاں ہیں۔ خامنہ ای سے لے کر ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی تک کی تصاویر شیعہ علاقوں میں بجلی کے کھمبوں اور دیواروں پر نظر آتی ہیں۔
مرتضیٰ کے مطابق یہ تصاویر ملک بھر میں خاص طور پر جموں و کشمیر میں اقلیتی برادری کے محلوں میں شناختی نشان (لینڈ مارکس) کا کام کرتی ہیں۔ سرینگر میں ڈل اور نگین جھیل کے اطراف رہائشی کالونیوں کے داخلی راستوں پر بھی یہ تصاویر لگائی گئی ہیں۔
نیشنل کانفرنس (این سی)کے رکن اسمبلی تنویر صادق، جو شیعہ اکثریتی علاقہ زڈی بل حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، نے کہا کہ خامنہ ای ایک مذہبی پیشوا تھے جن کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا: "لوگ ان کی شہادت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہورڈنگز، تصاویر یا احتجاج کے ذریعے وہ اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کا قتل ناانصافی تھا۔"
اس سے قبل جموں و کشمیر اور لداخ کے دونوں یونین ٹیریٹریز میں سینکڑوں لوگ 28 فروری کو امریکہ-اسرائیل حملوں میں خامنہ ای کے قتل کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور اپنا احتجاج درج کیا۔ اس کے بعد نئی دہلی میں تہران سفارتخانے کی اپیل پر بڑے پیمانے پر چندہ مہم بھی چلائی گئی، جس میں لوگوں نے زیورات، نقدی، گاڑیاں حتی کہ مویشی تک بھی عطیہ کیے۔
اس بھرپور ردعمل اور یکجہتی کی بنیاد کشمیر اور ایران کے تاریخی تعلقات ہیں۔ تاریخ میں کشمیر کو "ایران صغیر" بھی کہا جاتا رہا ہے۔ کشمیر یونیورسٹی کے تاریخ کے استاد ڈاکٹر یونس رشید کے مطابق اس تعلق کی تیسری صدی قبل مسیح تک جا ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا: "ہماری ثقافت اور فن تعمیر پر اسی دور سے ایران کا اثر ہے۔" ان کے مطابق ایران سے آنے والے صوفی بزرگ میر سید علی ہمدانی اور ان کے مریدوں کی آمد سے یہ تعلق مزید مضبوط ہوا، جس کا اثر آج بھی دستکاری اور فن تعمیر میں نمایاں ہے۔
