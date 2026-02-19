ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں ہماچل کے وزیر اعلی نے باغبانی پر ہندوستان-امریکہ معاہدے کے اثرات پر زور دیا
سری نگر: ہماچل پردیش کے وزیر اعلی سکھویندر سنگھ سکھو جمعرات کو کشمیر پہنچے اور امریکہ۔بھارت تجارتی معاہدے پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے جموں و کشمیر اور ہماچل پردیش کے کسانوں کی روزی روٹی متاثر ہوگی۔
سری نگر میں، انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی تجارتی معاہدے کی حمایت نہیں کرتی کیونکہ اس سے ملک بھر کے کسانوں پر برا اثر پڑے گا۔
سکھو، جموں و کشمیر کانگریس کے صدر اور ایم ایل اے طارق حامد قرہ کے ہمراہ تھے، انہوں نے کہا، "امریکہ بھارت معاہدے کا کسانوں پر اثر پڑے گا، لیکن اس کا جموں و کشمیر اور ہماچل پردیش کے باغبانی کے شعبے پر زیادہ منفی اثر پڑے گا۔ دونوں کی سیب کی معیشت ایک جیسی ہے۔ ایپل کے تاجروں نے کولڈ اسٹوریج کی سہولیات بنائی تھیں۔ لیکن تجارتی معاہدے نے کسانوں کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں۔"
ان کے مطابق اس سے جموں و کشمیر کے کسانوں پر سب سے زیادہ اثر پڑے گا کیونکہ وہ خشک میوہ جات جیسے بادام اور اخروٹ اگاتے ہیں۔
ہندوستان 2.5 ملین ٹن لاکھ سیب پیدا کرتا ہے جو کہ دنیا کی کل پیداوار کا 2 فیصد ہے۔ اس میں سے، کشمیر کل کا 75 فیصد پیدا کرتا ہے، جس سے سالانہ 12,000 کروڑ روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ سیب کی کاشت 2 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ زمین پر کی جاتی ہے، جس میں جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ سیب اگانے والی اہم ریاستیں ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا، یہ سودا امریکی سیب اور خشک میوہ جات کو درآمدی ڈیوٹی کے بغیر ہندوستانی بازار میں داخل ہونے کی اجازت دے گا، جس سے گھریلو مصنوعات کی قیمتوں پر اثر پڑے گا۔
انہوں نے کہا، "امریکی مصنوعات ڈیوٹی کے تابع نہیں ہوں گی، لیکن ہماری مصنوعات پر امریکہ میں 18 فیصد ڈیوٹی لگائی جائے گی۔"
اس ماہ کے شروع میں، بھارت اور امریکہ نے باہمی طور پر فائدہ مند تجارت پر عبوری معاہدے کے لیے ایک فریم ورک کا اعلان کیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فریم ورک 13 فروری 2025 کو وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے شروع کیے گئے وسیع تر دو طرفہ تجارتی معاہدے مذاکرات کے لیے ممالک کے عزم کی تصدیق کرتا ہے، جس میں مارکیٹ تک رسائی کے اضافی وعدے شامل ہوں گے اور مزید مضبوط سپلائی چین کی حمایت کی جائے گی۔
اعداد و شمار کے ساتھ اپنے دعوے کی تائید کرتے ہوئے، قرا نے کہا کہ خوبانی 3.11 لاکھ ہیکٹر پر پھیلی ہوئی ہے اور 2025 میں اس کی پیداوار تقریباً 86,000 میٹرک ٹن تھی۔
انہوں نے کہا "جموں و کشمیر ہندوستان کی خوبانی کی فصل کا 98 فیصد پیدا کرتا ہے۔ لیکن سستی امریکی پیداوار کی آمد سے گھریلو قیمتوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ہم نے پہلے ہی ابتدائی علامات دیکھی ہیں،" انہوں نے معاہدے کے اعلان کے بعد کچھ بازاروں میں خوبانی کی قیمتوں میں 100-150 روپے فی کلو گرام کی کمی کا حوالہ کا ذکر کیا۔