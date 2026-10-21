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بے روزگاری کے شکار کشمیر میں نوجوان خلیجی ممالک میں جعلی ملازمتوں کے نام پر لٹنے لگے
ماجد کے مزدور والد عبدالحمید بھٹ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایاکہ ’اپنے بیٹے کو نوکری دلوانے کےلیے ایجنٹ سوا لاکھ روپے ادا کیے‘۔
Published : October 21, 2026 at 7:01 PM IST
سرینگر: روزگار کی تلاش میں سرگرداں سوپور کے رہائشی ثقلین فیاض اس سال 19 اگست کو دبئی پہنچے، لیکن وہاں پہنچتے ہی انہیں علم ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، جس کے بعد وہ پورا ایک ماہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور رہے۔ تیس کی دہائی میں داخل فیاض کا کہنا ہے کہ ضلع بارہمولہ کے علاقے رفیع آباد کے رہائشی فردوس ملا نے سوشل میڈیا پر اپنی غیر رجسٹرڈ فرم 'نارتھ کشمیر اوورسیز کنسلٹنٹس' کے ذریعے انہیں دبئی کے ایک ڈیپارٹمنٹل اسٹور میں سیلز مین کی نوکری دلانے کا جھانسہ دیا تھا۔
فیاض کے مطابق انہوں نے اس نوکری کے عوض فردوس ملا کو 1.10 لاکھ روپے ادا کیے تھے۔ ان کا کہنا ہےکہ ”ملا نے مجھ سے رہائش اور اچھی تنخواہ کا وعدہ کیا تھا، لیکن دبئی پہنچنے کے بعد مجھ سے ایک ہوٹل میں انتہائی قلیل اجرت پر بطور ویٹر کام کرایا گیا۔ میں خود کو لٹا پٹا محسوس کر رہا تھا۔ میرے پاس کھانے اور رہائش کے پیسے نہ ہونے کے برابر تھے اور میں دبئی میں مارا مارا پھرتا رہا، جبکہ ملا نے مجھ سے رابطہ بھی منقطع کر لیا۔“
گریجویٹ ثقلین فیاض وادیٔ کشمیر کے ان درجنوں بے روزگار نوجوانوں میں شامل ہیں جنہیں ایجنٹوں اور جعلی کنسلٹنسی فرموں نے دبئی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ملازمتوں کا جھوٹا دلاسہ دے کر لوٹا ہے۔ انہوں نے سوپور پولیس میں شکایت درج کراتے ہوئے ملا کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فیاض ان 8 نوجوانوں میں شامل ہیں جنہیں ملا نے اپنا شکار بنایا۔ بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والے ایک اور متاثرہ نوجوان ناصر احمد وانی نے بتایا کہ ملا نے رواں سال جولائی میں سوپور پولیس کے سامنے تحریری طور پر رقم لوٹانے کا اقرار کیا تھا، ”لیکن بعد میں اس نے اپنا فون بند کر دیا اور رقم واپس نہیں کی۔“
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم فردوس ملا مفرور ہے اور اطلاعات کے مطابق اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہے۔ ای ٹی وی بھارت کی جانب سے رابطہ کرنے پر اس کا فون نمبر بند پایا گیا۔ سوپور میں پولیس ذرائع نے بتایاکہ ”اس کے والد کو بیٹے کے فراڈ سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور امیدواروں سے ہڑپی گئی رقم واپس کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔“ جموں و کشمیر میں سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں ملازمتوں کے فقدان اور بے روزگاری کی بڑھتی شرح کی وجہ سے بے روزگار نوجوان خلیج، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا رخ کر رہے ہیں۔
اس بے روزگاری کی سنگینی کی تصدیق یوٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے 2025 میں 'مشن یووا' کے تحت کیے گئے سروے سے ہوتی ہے، جس کے مطابق 18 سے 60 سال کی عمر کے کل 64.8 لاکھ افراد میں سے 4.73 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کے پاس کوئی روزگار نہیں لیکن وہ کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اپنے مزدور باپ کا ہاتھ بٹانے کی فکر میں ضلع کپواڑہ کے گاؤں الہ چزاب کا 20 سالہ ماجد حامد بھی جولائی کے مہینے میں اوورہ کے رہائشی مدثر احمد ڈار اور ہانگا کے رہائشی فردین احمد کے ہاتھوں لٹ گیا۔
ماجد کو ڈار نے ڈرائیور کی نوکری کا لالچ دیا تھا، جو خود سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں گھریلو ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہے۔ ماجد کے مزدور والد عبدالحمید بھٹ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایاکہ ”میں نے اپنے بارہویں جماعت کے طالب علم بیٹے کو ڈرائیور کی نوکری دلوانے کے لیے مدثر احمد ڈار کو 1.23 لاکھ روپے ادا کیے۔ لیکن جیسے ہی میرا بیٹا ریاض پہنچا، ڈار نے اسے ہوٹل میں بیرا (ویٹر) لگوا دیا۔ 15 دن بعد میرے بیٹے نے دھوکے کا احساس ہونے پر اعتراض کیا تو ڈار نے اسے اپنے کرائے کے کمرے میں تین ماہ تک یرغمال بنا کر رکھا۔“
دور دراز پردیس میں اکلوتے بیٹے کو مصیبت میں دیکھ کر بھٹ نے اسے واپس بلانے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ”ڈار نے واپسی کے ٹکٹ کے لیے مزید 1.20 لاکھ روپے کا تقاضا کیا جس سے میں نے انکار کر دیا۔ ٹکٹوں، طبی معائنوں اور دیگر اخراجات کی مد میں میرا کل 2.50 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔“ بھٹ نے کپواڑہ سائبر پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ”میں سول سیکرٹریٹ میں سیکرٹری ہوم ڈیپارٹمنٹ کے دفتر میں بھی شکایت لے کر گیا تھا، اور پولیس فی الوقت معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔“
سرینگر کے علاقے نور باغ کے رہائشی 31 سالہ کامرس کے طالب علم عاقب کلو کو سری نگر کے ہی عادل یوسف شیخ نے یورپی ملک لکسمبرگ میں ڈرائیور کی نوکری دلانے کا جھانسہ دیا۔ عاقب نے ای ٹی وی بھارت کو بتایاکہ ”میں نے اس نوکری کی خاطر عادل کو آن لائن 2.31 لاکھ روپے منتقل کیے، لیکن اس نے مجھے جعلی ایئر ٹکٹ، ویزا اور تقرری نامہ تھما کر دھوکہ دیا۔ اس سلسلے میں 28 متاثرہ نوجوانوں نے رام منشی باغ تھانے میں شکایت درج کرائی ہے۔“ پولیس ذرائع نے بتایا کہ شیخ نے یورپ اور خلیج میں نوکریوں کے نام پر سرینگر اور بارہمولہ کے درجنوں امیدواروں کو ٹھگا ہے۔
متاثرین نے اپنی شکایت میں کہا کہ وہ سری نگر میں ’دی گلف ایچ آر‘ اور ’انٹرنیشنل نیکسس امیگریشن سروسز‘ نامی غیر رجسٹرڈ اور جعلی دفاتر چلا رہا تھا۔ سری نگر میں ایک پولیس افسر نے بتایا کہ رام منشی باغ تھانے میں شیخ کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کی تقریباً 30 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ پولیس نے بھارتیہ نیا سنہتا کی دفعات 318(4) اور 336(3) کے تحت جعل سازی اور فراڈ کا مقدمہ درج کر کے اسے دہلی سے گرفتار کر لیا ہے۔ مقامی عدالت نے ملزم کو 10 دن کے پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا ہے، اور جرم ثابت ہونے پر اسے تین سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
سعودی عرب میں مقیم کشمیری اشفاق احمد نے بتایا کہ خلیجی ممالک میں پہلے سے مقیم متعدد افراد اب ایجنٹ بن چکے ہیں اور وادی کے بے روزگار نوجوانوں کو سبز باغ دکھا کر لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ ”سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں میں مقیم کشمیری کمیونٹی نے ان لٹے پٹے نوجوانوں کو بحفاظت وطن واپس بھیجنے اور ایجنٹوں کے خلاف قانونی جنگ لڑنے میں مدد کی ہے۔“ وہ اب خلیج میں روزگار کے قانونی تقاضوں سے متعلق آگاہی مہم چلا رہے ہیں اور نوجوانوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایجنٹوں کی تصدیق ضرور کریں، خاص طور پر موجودہ جنگی صورتحال کے باعث جب خلیج میں بھی ملازمتوں کے مواقع انتہائی محدود ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کپواڑہ کے ماجد حامد کو بھی ڈار کی قید سے چھڑانے میں مدد کی، جس کی تصدیق ماجد کے والد نے بھی کی۔
حکام کے مطابق وہ دھوکہ دہی کے ان کیسز کے علاوہ انسانی اسمگلنگ کے سنگین واقعات سے بھی نمٹ رہے ہیں، جہاں نوجوانوں کو ملازمت کا جھانسہ دے کر غیر قانونی سرگرمیوں میں جھونک دیا جاتا ہے۔ جموں و کشمیر پولیس کی کرائم برانچ کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) عبدالقیوم نے 19 اکتوبر کو منعقدہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کانفرنس میں بتایاکہ ’ڈیجیٹل ذرائع کی وسعت کے باعث انسانی اسمگلنگ میں اضافہ ہوا ہے اور اب یہ 'سائبر غلامی' کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ لوگوں کو بیرونِ ملک روزگار کا لالچ دے کر جرائم پر مجبور کیا جاتا ہے‘۔
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انہوں نے کہاکہ گزشتہ سال ہم نے تھائی لینڈ اور برما سے متعدد افراد کو بازیاب کرایا تھا اور حال ہی میں بھی کچھ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں۔ عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ جعلی فرمیں نوجوانوں کو مشرق وسطیٰ اور دبئی کا جھانسہ دے کر لاؤس، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک لے جاتی ہیں اور وہاں ان سے جبری مشقت کروائی جاتی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ یہ ایک سنگین مسئلہ اور انسانیت کے خلاف جرم ہے، لہٰذا ایسے واقعات کو چھپانے کے بجائے فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا جائے۔