نیشنل کانفرنس نے خامنہ ای کے قتل پر ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد منظور کی
Published : March 3, 2026 at 7:16 AM IST
سرینگر: حکمران نیشنل کانفرنس نے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے قتل پر ایران کے ساتھ یکجہتی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی۔
ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ پارٹی کے صوبائی صدر شوکت احمد میر کی طرف سے پیش کردہ این سی کی قرارداد کو پارٹی ہیڈکوارٹر سرینگر میں منعقدہ تعزیتی اجلاس میں موجود اراکین نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ اجلاس میں موجود پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ اور اراکین اسمبلی نے بھی غم کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔
اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے، این سی کے جنرل سکریٹری علی محمد ساگر نے ایران پر امریکی-اسرائیلی حملے کے متاثرین، بشمول اسکولی طالبات، جنہوں نے حملوں میں اپنی جانیں گنوائیں، کے لیے خراج عقیدت پیش کی اور دعا کی۔" پارٹی کے عہدیداروں نے جانوں کے نقصان پر ایران کے عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور اس مشکل وقت میں ان کی حفاظت اور طاقت کے لیے دعا کی۔" انہوں نے مزید کہا کہ میٹنگ میں بہت سے عہدیداروں نے شرکت کی۔
وادی کے چیف مبلغ متحدہ مجلس عمل کی طرف سے میرواعظ عمر فاروق کی قیادت میں دی گئی کال پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے خلاف پیر کو کشمیر نے بند منایا۔ سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھی کال کی حمایت کی۔ علاوہ ازیں پابندیوں کے درمیان وادی کے مختلف حصوں میں پیر کو دوسرے دن بھی خامنہ ای کے قتل کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے۔
متعلقہ خبر: کشمیر میں پابندیاں، احتجاجی مظاہرے، موبائل انٹرنیٹ خدمات محدود
صبح سویرے حکام نے مزید احتجاجی مظاہروں کو ناکام بنانے کے لیے سرینگر اور دیگر حصوں میں پابندیاں عائد کر دیں۔ مظاہرین کو سرینگر کے تجارتی مرکز لال چوک تک پہنچنے سے روکنے کے لیے سڑکوں اور دیگر بڑے چوراہوں پر پولیس اور سکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا۔ یہ تعیناتی گھنٹہ گھر پر عوام کی بڑی تعداد میں جمع ہو کر ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کرنے کے ایک دن بعد عمل میں لائی گئی۔
واضح رہے کہ 28 فروری کو تہران پر امریکہ اور اسرائیل کے مربوط فضائی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای کئی اعلیٰ فوجی کمانڈروں کے ساتھ جاں بحق ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں ایران نے اسرائیل اور خلیجی خطے میں امریکہ سے منسلک فوجی تنصیبات اور اثاثوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جن میں متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، سعودی عرب، بحرین اور اردن شامل ہیں۔
